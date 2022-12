Giacomo Urtis si trasforma in Barbie/ Le foto e video sui social del chirurgo

Giacomo Urtis e l’incredibile trasformazione sui social: ecco cosa è successo

Giacomo Urtis, chirurgo plastico, è sempre stato considerato una sorta di patrono dei ritocchini. Lui stesso nel tempo si è sottoposto ad una serie di interventi che lo hanno cambiato. Nelle ultime settimane, però, l’ex gieffino sembra essersi trasformato in Barbie.

In questo caso, è bastata una parrucca bionda e un rossetti rosso fuoco per assumere il look dell’iconica bambola che lo ha cambiato completamente. Giacomo Urtis si è scatenato in balletti sensuali su Instagram, pubblicando video e foto della sua incredibile trasformazione. Ciò che ora ci si domanda è se sia qualcosa di passeggero o un cambiamento radicale e definitivo, come nel caso del suo ex definito il “Ken umano” diventato donna e ribattezzato in Jessica Alves.

Giacomo Urtis è stato uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 6, e conosce molto bene le sorelle Selassiè: Lulù, Clarissa e Jessica. In occasione di un’intervista su Novella 2000, il chirurgo plastico ha parlato del suo rapporto con le principesse etiopi nella Casa: “Nella Casa si vive la quotidianità, in cucina, in salotto, in giardino. Sono situazioni che ti fanno conoscere bene. Sono stato molto vicino a tutte le tre sorelle, anche nei momenti più complicati. Ho fatto il possibile per non farle sentire mai sole”.

Giacomo Urtis rivela anche quali sono i suoi programmi professionali insieme alle sorelle Selassié: “Sono un po’ stanco di fare televisione e vorrei provare altre esperienze professionali. Il mio sogno è fare radio con tutte e tre le sorelle Selassie, sono certo che saprebbero catturare l’attenzione degli ascoltatori“.











