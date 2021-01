Giacomo Urtis: “Mi candido come tronista a Uomini e Donne”/ Appello alla De Filippi

Solo pochi giorni fa ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip eppure Giacomo Urtis si prepara già ad intraprendere nuove strade televisive. Lo ammette in diretta su RTL 102.5 News nel corso di una nuova chiacchierata di Francesco Fredella al quale dichiara di avere ora un desiderio: lavorare con Maria De Filippi. È proprio a lei che lancia dunque l’appello in radio, dichiarando: “Una cosa che mi piacerebbe fare è qualcosa da Maria De Filippi, visto che sono single vorrei incontrare qualcuno andando a Uomini e Donne. Mi candido per il trono gay! Tutti mi vogliono e nessuno mi piglia!” Intanto Urtis è alle prese con un altro bellissimo progetto: una serie Tv. Ne svela qualche nuovo dettaglio proprio in diretta radiofonica: “È una serie Tv che va in onda su queste piattaforme famosissime online, purtroppo non posso dire di più ma sarà una cosa molto carina e divertente. Le riprese inizieranno tra un mesetto.”

Giacomo Urtis al settimo cielo: “Ringrazio Signorini per aver fatto conoscere il vero me”

Giacomo Urtis sta vivendo un periodo d’oro. Dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip 5, il chirurgo dei vip è stato inondato di affetto: “Ho ricevuto tantissimi messaggi d’amore e di amicizia e davvero ringrazio tutti per il calore che le persone mi stanno dimostrando una volta uscito da questo GF. – ha raccontato – Sono Felicissimo di avere tutte queste persone che mi scrivono.” Non solo affetto però, anche molte proposte di lavoro: “Mi hanno scritto tantissimi cantanti che non conoscevo, mi hanno fatto tante proposte di lavoro, alla fine sono davvero contento perché il Grande Fratello mi ha dato e mi sta dando tantissimo, perché mi ha fatto conoscere al grande pubblico e anche agli addetti ai lavori, molti dei quali si erano fatti un’idea sbagliata di me.” Così ha concluso: “Ringrazio Alfonso Signorini per aver fatto conoscere il vero Giacomo.”



