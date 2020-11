Giacomo Urtis nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2020?/ Resta nella casa…

Giacomo Urtis resta ufficialmente nella casa del Grande Fratello Vip 2020 mantenendo la posizione di ospite speciale. Il chirurgo plastico dei vip a cui gli autori del reality hanno affidato il compito di lanciare dei gossip chirurgici nella casa, continuerà a convivere con i concorrenti ufficiali fino alla prossima comunicazione. “A grande richiesta il Grande Fratello ha deciso di prolungare la permanenza di Giacomo nella Casa fino a ulteriore comunicazione”. E’ questo il test del comunicato ufficiale che gli autori del reality hanno affidato a Dayane Mello che l’ha letto a tutti gli altri inquilini scatenando l’entusiasmo di tutti. L’arrivo di Giacomo Urtis in casa, infatti, è stato subito accolto con gioia dai concorrenti che, lunedì sera, hanno richiesto ufficialmente ad Alfonso Signorini di farlo restare. Richiesta che, a quanto pare, è stata accettata.

GIACOMO URTIS, OSPITE O CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Quale sarà il futuro di Giacomo Urtis nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Il chirurgo dei vip continuerà ad essere semplicemente un ospite all’interno della casa o presto diventerà un concorrente a tutti gli effetti? Nelle prossime settimane, complice il prolungamento del reality fino all’8 febbraio, nella casa entreranno altri vip come concorrenti. Tra questi ci potrebbe essere anche lo stesso Giacomo Urtis che, di fronte alla decisione degli autori di farlo restare, ha cercato di spegnere l’entusiasmo degli altri vip promettendo di tirare fuori anche la parte più polemica del suo carattere. “Farò un po’ meno il simpatico“, ha detto il chirurgo che, in casa, ha ritrovato molti amici come Giulia Salemi e Dayane Mello. Urtis, inoltre, è riuscito ad inserirsi bene all’interno del gruppo dialogando con tutti. La situazione resterà tale anche se dovesse diventare un concorrente a tutti gli effetti?



