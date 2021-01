Giacomo Urtis Vs Mario Ermito “Paura dei gossip sul nostro flirt?”/ Lui: “Sono etero”

“Mario Ermito e Giacomo Urtis hanno consumato” parola di Francesca Cipriani e non solo. Ormai da giorni si parla dei due ex vipponi del Grande Fratello Vip 2020 e anche oggi, quando i due potrebbero tornare insieme nello studio del programma, si dice lo stesso. A quanto pare i due avrebbero passato la notte sotto lo stesso tetto e che allora sarebbe esplosa la passione, almeno secondo i testimoni, o quasi. La vulcanica showgirl della nostra televisione ha sganciato la bomba a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, parlando della loro presunta notte di fuoco. Ad un passo dal suo ritorno con la nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa con Andrea Pucci, la Cipriani ha rilanciato: “Mario Ermito e Giacomo Urtis hanno consumato… fatto fichi fichi”.

Mario Ermito e Giacomo Urtis hanno un flirt?

Proprio alla presenza di Giacomo Urtis che stava dicendo la sua sulla questione, Francesca Cipriani ha subito preso la parola lasciandolo di sasso: “Ora ve lo dico io! Hanno consumato, hanno fatto fichi fichi , ero qui nella camera accanto, ho sentito tutto. Lo devo dire”. A queste parole non è seguita una smentita di Giacomo Urtis che non ha voluto aggiungere dettagli rivelando solo che adesso Mario Ermito è tornato in Puglia e dovrà rimanere lì per un po’ ma in realtà hanno avuto modo di incontrarsi nel salotto domenicale di Barbara D’Urso ed è stato a quel punto che il chirurgo ha subito fatto notare che Mario Ermito non si è fatto sentire accusandolo di aver paura forse dei gossip sul loro presunto flirt. A quel punto però l’attore ha risposto pacato e a tono: “Ho due sorelle omosessuali e non avrei alcun problema ad ammettere di non essere eterosessuale”.



