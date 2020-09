GIADA DE BLANCK, FIGLIA PATRIZIA/ Piange: “Sono stata vittima di stalking…”

Giada De Blanck è la figlia che Patrizia e Giuseppe Drommi, entrambi nobili, hanno avuto nel 1981. Anche lei – come la madre – è un personaggio televisivo piuttosto apprezzato del panorama attuale, che ricordiamo a partire dalle sue ospitate nel programma di Chiambretti proprio in compagnia di Patrizia. Al 2005 risale la sua esperienza all’interno del reality show L’isola dei famosi, da cui – a detta di alcuni – sarebbe uscita come autentica ‘vincitrice morale’. In seguito è stata la volta del film Cinque, a cui ha preso parte nel 2011, salvo poi maturare la scelta di tirarsi fuori dal mondo dello spettacolo. Dal febbraio 2017, Giada fa parte del management di una squadra di pallavolo, la Giò Volley di Aprilia, pur non rinunciando a dare qualche sporadico contributo all’interno di diversi salotti tv.

Giada De Blanck racconta la brutta esperienza dello stalking

Caso più recente, la sua intervista del novembre scorso a Storie italiane, in cui ha raccontato lo spaventoso dramma vissuto a causa di una persona ossessionata da lei. “I carabinieri avevano cercato di farmi cambiare idea, ma io l’ho voluto affrontare…”, ha detto Giada, soffermandosi sul racconto del suo incontro con lo stalker. In quell’occasione, l’uomo si è limitato a dirle di non volerle fare del male; intanto, però, la sua presenza era percepita da Giada come asfissiante e a tratti terrorizzante. Anche la minaccia di denuncia con cui aveva tentato di dissuaderlo, alla fine, è caduta nel vuoto, il che ha portato la De Blanck a prendere la pur sofferta decisione: “Sono stata forte a denunciarlo… Ormai ero costretta!”. In ogni caso, incassata la denuncia, il suo persecutore ha fatto ritorno in Slovenia, il suo Paese d’origine, e lei non l’ha più visto né sentito.

Le lacrime di Giada De Blanck

Certo è che la brutta esperienza vissuta negli ultimi anni ha in qualche modo condizionato la vita di Giada De Blanck, se non altro spaventandola con l’invio di un video orrido e a dir poco scabroso che Giada non è mai riuscita a guardare fino alla fine. Al ricordo, Giada ancora piange: una confessione che lascia letteralmente senza parole la conduttrice Eleonora Daniele.



© RIPRODUZIONE RISERVATA