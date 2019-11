Giada De Blanck/ Lo stalker e i riti satanici, il dramma vissuto dall’ex isolana

Giada De Blanck sarà ospite questa mattina degli studi di Storie Italiane, talk show in onda tutte le mattine su Rai Uno e condotto da Eleonora Daniele. Il volto noto della televisione, in base alle anticipazioni fornite, parlerà del processo che vede imputato il suo stalker, già condannato a otto mesi di reclusione lo scorso dicembre 2016, praticamente tre anni fa. A perseguitare l’ex concorrente del reality show, l’Isola dei famosi, un trentenne di origini slovene che aveva stalkerizzato Giada dall’aprile del 2011 fino al gennaio del 2012, dopo che la stessa aveva appunto partecipato al reality show. L’uomo era rimasto ammaliato dalla bella Giada, ed aveva così iniziato a corteggiarla in maniera pressante, arrivando appunto a perseguitarla. A condannare l’imputato era stato il tribunale di Roma, e la sentenza era stata commentata da Daniele Bocciolini, il legale della De Blanck: “Questo era un tipico caso di “celebrity stalking”, perché perpetrato da un “fan” nei confronti del suo personaggio pubblico preferito”.

GIADA DE BLANCK “SPERO CHE LA MIA ESPERIENZA…”

“Giada non ha voluto costituirsi parte civile – aveva aggiunto – non vuole risarcimenti ma solo essere lasciata in pace. Mi spiace solo che la sentenza sia arrivata dopo 5 anni dalla presentazione della denuncia. Nella concreta applicazione della normativa sulla violenza contro le donne dobbiamo fare ancora molto”. Evidentemente la vicenda non è ancora finita, per lo meno, ha segnato profondamente la stessa De Blanck, che oggi tornerà sull’argomento nel salotto di Eleonora Daniele. All’epoca, commentando la sentenza a cinque anni dalla denuncia, l’ex isolana aveva specificato: “Spero che la mia esperienza e storia possa servire a tante donne sole che non hanno la forza di denunciare e hanno paura di farlo. Spero di essere una piccola goccia nel mare. E che finalmente le cose possano cambiare con pene più severe e una giusta protezione”.

