Giada De Blanck: “Notizie infamanti sulla mia famiglia”/ “Non andrò in tv come…”

Giada De Blanck rompe il silenzio. Da giorni il titolo nobiliare della contessa Patrizia De Blanck è al centro di rumors secondo i quali la contessa, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip 2020, non sarebbe una vera contessa e sarebbe, in realtà, la nipote di Mussolini. Dopo aver deciso di non intervenire a nessuna trasmissione televisiva lasciando il proprio spazio alla madre, Giada De Blanck ha commentato le ultime notizie attraverso un lungo post pubblicato su Instagram. Dopo aver spiegato di essere stata in silenzio perchè il Grande Fratello Vip è il percorso della madre Patrizia e non il suo, Giada aggiunge di aver deciso d’interrompere tale silenzio “per prendere le distanze da tutta la montagna d’invenzioni e infamie che in questi giorni sono state tirate fuori sulla mia famiglia“. Giada, inoltre, spiega che non parteciperà a nessuna trasmissione televisiva “per azzuffarmi con chi, a differenza mia, si approfitta della popolarità che sta avendo mia madre al Grande Fratello Vip evidentemente per scopi diversi da quelli che invece racconta”.

GIADA DE BLANCK: “MIA MADRE PATRIZIA AVRA’ MODO DI SMENTIRE TUTTO”

Giada De Blanck non ci sta e si scaglia contro chi continua a parlare della sua famiglia rimandando anche alla madre Patrizia il compito di smentire “tutte queste notizie false e infamanti sui suoi genitori, i miei nonni e i titoli nobiliari che alcuni soggetti continuano a mettere in discussione gettando fango sulla mia famiglia. Sarà facoltà di mia mamma, la contessa Patrizia De Blanck, una volta uscita dalla trasmissione, decidere se e come tutelarsi anche nelle sedi opportune”. Giada De Blanck, inoltre, svela di essersi affidata ad un legale di fiducia per tutalare la sua famiglia dissociandosi completamente “sia da chi va in tv a sparlare su di noi con un sacco d’informazioni false sia dai programmi che continuano a dar loro spazio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA