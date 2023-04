Giada De Blanck “Tornare in tv? Oggi solo reality e gossip”/ “Il rapporto con mamma…”

Giada De Blanck e la vita lontana dalla televisione

Giada De Blanck è stata una delle protagoniste indiscusse delle varie edizioni dell‘Isola dei Famosi. La sua partecipazione conquistò tutti i telespettatori del reality che amarono la sua grinta e la sua determinazione. Da quell’esperienza sono trascorsi davvero tanti anni ed oggi la vita di Giada De Blanck è totalmente diversa. Lavora come dirigente e sono Pr manager della società Gió Volley ed è fiera e orgogliosa di ciò che è riuscita a fare con le sue forze come ha raccontato in un’intervista rilasciata ai microfoni del portale Velvet Style.

Giuseppe Drommi, marito Patrizia De Blanck/ La figlia Giada: "Una guerriera"

Quando si parla di Giada De Blanck, tuttavia, è inevitabile non pensare all’Isola dei Famosi a cui decise di partecipare pur essendo giovanissima. “Fu una bella esperienza che mi portò anche in finale; all’epoca c’era però una versione diversa de L’Isola: era più un gioco di sopravvivenza spinta, e non era affatto il programma che è diventato oggi. Adesso si tratta principalmente di un reality e di gossip, ma all’inizio non era affatto così” – racconta Giada a Velvet Style. E su un eventuale ritorno in tv aggiunge: “Per tornare in tv dovrei trovare qualcosa di compatibile con la mia vita e con le mie responsabilità. Non escludo che questo possa capitare”.

Giada De Blanck, da Miss Italia all'Isola dei famosi/ La carriera da imprenditrice

Giada De Blanck e il rapporto con mamma Patrizia

Chi ha sempre avuto un ruolo importante nella vita di Giada De Blanck sostenendola in tutte le sue scelte, anche professionali, è sicuramente mamma Patrizia con cui ha un rapporto davvero speciale. “Dalla morte di mio padre, sono diventata forte e indipendente: ho avuto una mamma pazzesca con cui ho un rapporto unico e meraviglioso. Siamo due amiche, due complici, ci amiamo tantissimo ad oggi sono diventata molto protettiva nei suoi riguardi“, racconta Giada.

E svela un aneddoto: “Le ho salvato la vita tre volte e per me è il mio tutto: insieme ai miei cagnolini, è la mia vita e l’unica persona al mondo della famiglia che ho, anche se abbiamo due personalità e caratteri diversi. Io sono sicuramente fortunata a provenire da un certo tipo di storia familiare, e per questo ringrazio sempre la mia famiglia che ha letteralmente fatto la storia. Questo mi lusinga parecchio”, conclude ai microfoni di Velvet Style.

Giada De Blanck, perchè ha rifiutato GF Vip?/ “Ho detto no per curare il cagnolino”

© RIPRODUZIONE RISERVATA