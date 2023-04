Isola dei Famosi, annullati contratti a due concorrenti/ “Pagata lauta penale da Mediaset”: l’indiscrezione

Isola dei Famosi, annullati contratti già firmati a due concorrenti: l’indiscrezione

Manca poco alla partenza della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Lunedì 17 aprile, in prima serata su Canale 5, Ilary Blasi apre le porte della palapa ai nuovi naufraghi; in attesa di quel momento, continuano però ad arrivare indiscrezioni sul cast e sui provini. Negli ultimi giorni si è parlato di ‘esclusi’ all’ultimo minuto a causa del rischio ‘trash’, una deriva che Pier Silvio Berlusconi non è disposto a prendere in questa edizione.

Ilary Blasi, prime parole dopo la separazione da Totti/ "Un periodo di transizione…"

Proprio su questa scia, stando a quanto rivelato dal nuovo numero del settimanale Oggi – nella rubrica curata da Alberto Dandolo – e riportato da Today, sarebbero stati annullati due contratti già firmati, costringendo Mediaset a pagare una cospicua penale.

Gianmarco Onestini e Luca Di Carlo esclusi dall’Isola dei Famosi?

Sulla scia di quanto accaduto al Grande Fratello Vip, Pier Silvio avrebbe dunque deciso di correre ai ripari, “Perciò i vertici del Biscione, pur pagando una lauta penale, hanno annullato i contratti già firmati da due concorrenti reputati non in linea con lo spirito dello show” si legge sul settimanale. I nomi degli esclusi in questione sono quelli del già citato Gianmarco Onestini, già visto in molti altri reality italiani e spagnoli; e Luca Di Carlo, avvocato e compagno di Ilona Staller, che abbiamo visto concorrente nella scorsa edizione dell’Isola. Tra gli esclusi figurano infine i nomi delle sorelle Elga e Serena Enardu, ex volti di Uomini e Donne, e Gian Maria Sainato, influencer e opinionista delle trasmissioni del pomeriggio.

Cristina Scuccia è fidanzata?/ Una compaesana: "In paese lo sappiamo in molti"

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi: "Alvin? Siamo amici da 20 anni"/ "Abbiamo tanta confidenza e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA