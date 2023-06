Giada Masala, chi è la fidanzata di Massimo Pericolo/ Perché non la segue sui social? “Amarsi in pubblico…”

Giada Masala, ‘aspirante tik toker’: ecco chi è la fidanzata di Massimo Pericolo

Forse non tutti sanno che nella vita privata e sentimentale del famoso rapper Massimo Pericolo, c’è una ragazza di nome Giada Masala. Dunque, ormai da parecchio tempo, il cuore del cantante è tornato a battere, dopo la relazione finita male con la modella Lucrezia Vanotti. Ma cosa sappiamo di Giada Masala? Innanzitutto che abita in Piemonte e che è una grande appassionata di Tik Tok, dove si diverte a pubblicare video che spesso diventano virali. Come quando postava la clip: ”POV: il tuo ragazzo è il wanna be yours di tutte”.

RONDODASOSA, CHI È/ Pubblico in deliro al Love Mi 2023, web ironico: "Lo conosce solo la Gen Z!"

Con Massimo Pericolo, Giada sembra vivere una bellissima storia d’amore. Sulle sue stories Instagram, non a caso, ha condiviso tanti momenti speciali trascorsi al fianco del rapper. Attimi indelebili, che invitano i fan della coppia a sognare.

Giada Masala e Massimo Pericolo, il rapper “protegge” la sua storia d’amore dal gossip

Come dicevamo, Giada Masala, ama cimentarsi con video su Tik Tok, a tutti gli effetti il suo social preferito. Anche lì non mancano baci, momenti intimi e dediche d’amore al suo fidanzato. I più attenti la ricorderanno anche per aver partecipato ai tour di Massimo Pericolo, dove lui la baciava appassionatamente durante un’esibizione. Curioso che il rapper non segua Giada sui social media. Forse perché ”amarsi in pubblico, lasciarsi subito”?

DIRETTA LOVE MI 2023/ Scaletta e streaming: Articolo 31 travolgenti, da Spirale ovale a Ohi Maria

I motivi non sono del tutto chiari, ma si può ipotizzare che il rapper voglia dare un’impronta prettamente lavorativa al suo profilo social. Insieme si trovano a meraviglia, indipendentemente da quel che accade sui social. “Tenete a mente che i social non sono la vita vera. Questa visione distorta ha del potenziale per rovinarvi”, aveva detto a lei a proposito dell’impatto dei social nella vita di ognuno di noi. Come darle torto?

LEGGI ANCHE:

CHI SONO LA SAD/ A Love Mi 2023 il duetto con gli Articolo 31, il web perplesso: "Ma sono famosi?"

© RIPRODUZIONE RISERVATA