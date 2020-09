Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ 20 anni d’amore e 7 di matrimonio

Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini, concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show 2020. La coppia è felicemente sposata dal 2013, anche se in realtà il loro amore è nato molti anni prima. L’attore e la ex modella, infatti, sono innamorati da circa 20 anni e il loro rapporto è uno dei più longevi del mondo dello spettacolo. Nel 2013 però la coppia ha deciso, dopo tanti anni d’amore, di convolare a nozze. Una scelta che i due rifarebbero ancora oggi, visto che la loro complicità è sempre più forte. Su Giada si conosce davvero poco: è una donna molto schiva e riservata, anche se in passato ha lavorato come modella e come miss. Diverse le collaborazioni per i brand di moda tra cui una delle più importanti è quella realizzato per Gucci. Non solo, la moglie di Paolo Conticini ha conseguito anche una laurea in Scienze Politiche conseguita all’Università di Pisa. La coppia recentemente si è ritrovata, come peraltro è successo a tante altre, a condividere la pandemia da Coronavirus.

Giada Parra e Paolo Conticini: “Non abbiamo mai litigato”

Un momento storico terribile per tutti noi, ma anche per molte coppie che, ritrovandosi h24 insieme, hanno riscontrato non pochi problemi. Da questa “ennesima” prova Giada Parra e Paolo Conticini ne sono usciti ancora una volta vincitori, visto che il lockdown li ha uniti ancora di più. Nessun litigio o screzio tra i due come ha raccontato l’attore: “la quarantena con Giada va molto bene. Questo stop mi ha permesso di dedicarmi ad attività che nel corso degli anni avevo accantonato: scrittura, giardinaggio, cucina”. La coppia, infatti, si è ritrovata a stare insieme per due mesi visto che spesso sono lontani per motivi di lavoro. “Durante tutto l’anno io e Giada viviamo separati” – ha raccontato Conticini che, durante la quarantena, si è ritrovata a convivere con la moglie “insieme h24”. Una convinvenza da cui entrambi ne sono usciti più innamorati che mai: “siamo contenti. È come se stessimo vivendo una seconda luna di miele prolungata. Non abbiamo mai litigato. Se fosse successo sarebbe stato un dramma. Per sbollire la rabbia al massimo potevamo andare a buttare la spazzatura” ha detto l’attore follemente innamorata della sua Giada!



