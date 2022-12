Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ “Tanti anni insieme? Ecco il nostro segreto”

Giada Parra e Paolo Conticini, un amore lungo e instancabile: “Lei è la donna che conosco meglio”

Forse non tutti sanno che nella vita privata di Paolo Conticini, attore e conduttore, c’è Giada Parra. Il presentatore di Cash or Trash è infatti sposato dal 2013 con l’ex modella, con la quale ha una relazione longeva che va avanti da molto prima del loro matrimonio. I due, infatti, stanno insieme da sempre e oggi, continuano a coltivare il loro sogno d’amore, con impegno e attenzioni reciproche. Per quanto riguarda la vita privata della compagna di Conticini, sappiamo che attualmente lavora come libera professionista e collabora con brand di spicco, come ad esempio Gucci.

Paolo Conticini, NaTale e Quale Show/ Ecco il particolare che può fare la differenza

La relazione con Paolo, come dicevamo, non soffre momenti di stanca. I due, evidentemente, riescono a rinnovare il loro sentimento giorno dopo giorno, come spiegato da Conticini non troppo tempo fa durante un’intervista rilasciata in una puntata di Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Anche sui suoi canali social, di tanto in tanto, Paolo spende parole al miele per la sua dolce metà, elogiandola davanti al suo pubblico: “Lei è la donna che conosco meglio, il mio punto di riferimento, siamo cresciuti insieme, eravamo due ragazzini”.

Giada Parra, chi è la moglie di Paolo Conticini/ "Il mio punto di riferimento"

Giada Parra e Paolo Conticini, l’importanza di una visione condivisa: “Questo è il nostro segreto…”

Per il momento Giada Parra e Paolo Conticini non hanno bambini, anche se entrambi non escludono la possibilità di diventare genitori in un futuro. Allo stato attuale delle cose, i due sembrano aver trovato un equilibrio perfetto, al punto da diventare una delle coppie di riferimento in tutto il mondo dello spettacolo. La donna, intervistata non molto tempo fa dal magazine Ora, ha spiegato che il vero segreto per stare insieme così a lungo è condividere una visione di vita comune: “Io penso che il segreto sia questo!”, ha detto. “Bisogna avere la fortuna di trovare una persona con la quale hai la stessa visione di vita, ti trovi d’accordo, con cui condividi gli stessi principi, la lealtà, la complicità e in tanto altro siamo molto simili”.

LEGGI ANCHE:

Marefestival Salina Premio Troisi 2022/ Gabriel Garko e Lunetta Savino tra gli ospiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA