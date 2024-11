CONTICINI, “MIA MOGLIE GELOSA? SÌ, MA NEL MODO GIUSTO PERCHE’…”

Chi è Giada Parra moglie di Paolo Conticini? Oggi pomeriggio, nel format che oramai è diventato una perfetta prosecuzione dell’appuntamento domenicale con Mara Venier, l’attore e conduttore televisivo originario di Pisa tornerà per farsi intervistare dalla padrona di casa, Francesca Fialdini: e per l’ex modello e concorrente di diversi programmi in Rai sarà un ritorno ancora una volta in coppia dato che in studio avrà accanto il collega Enzo Iacchetti, mentre nella precedente occasione era stato accompagnato dalla storica partner per parlare anche della loro relazione e svelando alcuni dettagli del ménage famigliare. Ma chi è Giada Parra, moglie di Paolo Conticini e cosa sappiamo della loro oramai lunga storia d’amore?

Per raccontare chi è Giada Parra moglie di Paolo Conticini, basta ricordare innanzitutto che i due stanno insieme da quasi trent’anni: infatti la coppia pare stia assieme da quando l’attore che aveva esordito sul grande schermo al fianco di Christian De Sica era ancora 24enne e la sua futura fidanzata appena 18enne: Giada infatti, classe 1975, è pisana come il marito he sei anni meno di lui. I due hanno deciso di sposarsi, dopo tanto tempo, nel 2013 e oggi rappresentano certamente uno di quegli esempi di coppia solida e perdutamente innamorata anche dopo tanti anni, e nonostante Paolo e Giada abbiano scelto di non avere figli. Ad essere precisi, l’attore era già diventato padre nel corso di una precedente relazione, ma parlando della storia con l’attuale moglie aveva detto che “sui figli ci siamo sempre detti che se arrivano siamo felicissimi, altrimenti va bene così”.

CHI È GIADA PARRA MOGLIE DI PAOLO CONTICINI? “LEI ESISTE DAL 1995 E…”

Ma come si sono conosciuti i due e cosa sappiamo della sua compagna: scoprendo chi è Giada Parra moglie di Paolo Conticini, si nota come pure lei abbia avuto un passato da modella -collaborando pure con alcuni prestigiosi brand del mondo della moda– prima di conseguire anche una laurea in Scienze Politiche. “Lei esiste dal 1995” ha detto l’attore pisano a proposito della compagna, portata all’altare solamente dopo diciotto anni di fidanzamento: “Giada è la donna che conosco meglio, lei è il mio punto di riferimento” aveva raccontato in un’occasione, spiegando che la loro love story è quella di due persone che, conosciutesi da ragazzini, di fatto sono cresciute assieme.

A proposito del loro primo incontro, raccontando chi è Giada Parra moglie di Paolo Conticini, si apprende pure che galeotta è stata nel loro caso una sfilata di moda: come accennato sopra, il 55enne ha lavorato, tra l’altro, anche come modello prima di intraprendere la carriera d’attore. “L’ho conquistata con della cioccolata e cantandole delle canzoni” aveva ricordato una volta Conticini che, inoltre, ha pure fornito alcuni interessanti dettagli a proposito della loro conoscenza. “A questa sfilata io ero in anticipo e mi ero sdraiato a dormire su un divanetto: ma quando mi sono alzato ho visto questa ragazza che dormiva davanti a me”: da lì è cominciato tutto anche se è trascorso un po’ di tempo tra quell’incontro e poi il primo appuntamento. E nel corso di una ospitata nel salotto tv di Caterina Balivo a “La Volta Buona”, l’attore aveva pure candidamente ammesso che la sua Giada è a volte gelosa di lui, ma “nella maniera giusta, anzi per il lavoro che faccio lei è bravissima”, aggiungendo che non avrebbe potuto incontrare nella sua vita altra donna che la Parra.