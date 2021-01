Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ “Trent’anni d’amore, uniti anche nella tempesta”

Giada Parra è la moglie di Paolo Conticini, modella pisana insieme all’attore da trent’anni

Giada Parra è la nota moglie di Paolo Conticini. L’attore ha avuto modo di parlare del loro amore in varie occasioni e anche a Ballando con le stelle, spesso con gli occhi lucidi e a forma di cuore. I due stanno insieme ormai da una vita perché prima di sposarsi condividevano la loro quotidianità ormai da vent’anni. Ma chi è Giada Parra? In molti la conoscono già ma solo per via dell’attore perché lei ci tiene alla sua privacy, non ha profili social e di solito è schiva anche per quel che riguarda il gossip. Quello che sappiamo di lei è che Giada Parra è classe 1975, è nata a Pisa, era una modella e adesso, ama viaggiare, ama la sua famiglia e le sue sorelle ma anche i suoi animali a quattro zampe, il profilo di una persona dolce e amorevole quindi. Ma come è nata la sua storia con Paolo Conticini quindi?

Giada Parra al fianco di Paolo Conticini anche in mezzo alla tempesta

Giada Parra è sposata con Paolo Conticini dal 2013 ma i due stavano insieme già da vent’anni prima di dirsi sì, una scelta dovuta soprattutto a una questione legale e non per suggellare una relazione che durava già da tempo. I due non hanno avuto ancora figli, anche se l’attore ne ha espresso il desiderio, e vivono insieme a Pisa. Al momento non sappiamo altro ma quello che l’attore ha rivelato è che si sono amati e sono stati insieme anche nella tempesta soprattutto prima del successo quando lui, pieno di debiti per via dell’apertura di una palestra con il fratello, si è trovato con l’acqua alla gola.



