Oriana Marzoli: é guerra con Giaele De Donà?/Un gesto insinua il dubbio: c’entra Edoardo Donnamaria

Grande fratello 2023, Oriana Marzoli al centro del gossip: amicizia finita con Giaele De Donà?

É guerra fredda tra Oriana Marzoli e Giaele De Donà, per via di Edoardo Donnamaria, o almeno questo lo si rileva nel sentiment dell’occhio pubblico tra i fandom dell’ex Grande fratello vip 7.

Al centro del “triangolo” che esplode, relativamente ai rapporti interpersonali dei volti uscenti di Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli registra una scelta spiazzante per i fandom dei protagonisti dell’ultima edizione del reality della Casa dedicata ai vipponi. La Barbie umana ex gieffina presenzia insieme a Daniele Dal Moro al party di compleanno di Edoardo Donnamaria, mentre al contempo risulta grande assente alla festa dell’altra festeggiata nel corrente mese di ottobre e amica storica, Giaele De Donà.

Anche quest’ultima compie gli anni e a quanto pare la forse ex amica del cuore, Oriana Marzoli, almeno stando ai vari aggiornamenti che si evincono dal web e le interazioni social del “tris” di ex gieffini che non sfuggono all’occhio pubblico degli internauti. La modella venezuelana si lascia ritrarre in un collage di quattro foto in bianco e nero mentre é insieme al fidanzato Daniele Dal Moro e il loro amico intimo conosciuto al Grande Fratello vip 7, Edoardo Donnamaria, in quel di Roma.

Oriana Marzoli e la dedica a Giaele De Donà

Un post sibillino di auguri di buon compleanno per Edoardo, che celebra il la data di nascita il 9 ottobre 2023, prima di Giale De Donà, che festeggia il 13 ottobre. Mentre non perviene alcun gesto social della venezuelana per Giaele De Donà, amica storica della prima, con cui i rapporti potrebbero essere cambiati in negativo dopo il reality show della Casa più spiata d’Italia.

Nel frattempo, intanto, il joint-fandom di Grande fratello vip 7 teme che i rapporti tra la Barbie umana e la collega influencer mora siano compromessi in definitiva. Nell’attesa di una rottura del silenzio social sul caso delle due ex gieffine vip, intanto, il pronostico a prima firma Il sussidiario.net sull’undicesima puntata di Grande fratello 2023 prevede un margine di alto rischio eliminazione per…

