Giaele De Donà: il marito Bradford Beck chiude il matrimonio?/ “Gli dà fastidio…”

Che Giaele De Donà del Grande Fratello vip 7 possa presto rivelarsi protagonista di una crisi del matrimonio con Bradford Beck é un’ipotesi che da tempo solleva l’occhio pubblico TV. In particolare, via web, sono in tanti tra i telespettatori attivi sui social a scommettere che, complice la vicinanza e gli atteggiamenti particolarmente intimi di Giaele mostrati verso alcuni coinquilini nella Casa del Grande Fratello vip 7, in particolare Antonino Spinalbese, il matrimonio della ricca consorte gieffina con Bradford possa essere ormai compromesso agli occhi di quest’ultimo, per via della possibile gelosia del marito benestante verso la gieffina. E, a rispondere alla curiosità generale sulla coppia di coniugi vip, relativamente agli effetti del Grande Fratello vip 7 in corso il fratello della gieffina, Matthias ha voce in capitolo on air su Radio Radio, in occasione di un intervento radiofonico concesso a Non succederà più. In confidenza con la conduttrice radiofonica Non succederà più, Matthias Beck svela l’arcano rispetto alla curiosità generale che vede il pubblico TV chiedersi se Bradford Beck sia adirato nei riguardi della moglie, in una sospetta crisi matrimoniale con Giaele De Donà: “Brad lo conosco bene. E’ una persona molto riservata e con un lavoro importante dove purtroppo non si può permettere di andare fuori, di esporsi in questo modo o di fare scena nei reality”, sono alcune delle dichiarazioni radiofoniche del fratello del ricco consorte della mora protagonista del Grande Fratello vip 7. Ma non é tutto. Trapela inoltre che Bradford Beck abbia intenzione di sorprendere la consorte gieffina, anche perché si avvicina l’anniversario del matrimonio dei coniugi.

Nel dettaglio mercoledì 22 febbraio 2023 si celebra il primo anno dalla celebrazione del matrimonio di Giaele De Donà e Bradford Beck. Inoltre il ricco Beck non seguirebbe il gioco tv della moglie, se non indirettamente attraverso i social sempre beninformati del reality, anche perché lui non comprenderebbe l’italiano, la lingua parlata dai concorrenti in corsa al Grande Fratello vip 7 in corso.

Matthias De Donà supporta il matrimonio dei familiari coniugi

“Se Bradford è arrabbiato con Giaele?-prosegue l’intervento radiofonico rivelatorio sulla reaction di Bradford Beck alla condotta di gioco che Giaele De Donà conduce al Grande Fratello vip 7-. No. Alla fine non è arrabbiato, gli hanno dato fastidio dei comportamenti che non si aspettava. Però io adesso lo sento abbastanza tranquillo perché comunque sa che stiamo arrivando alla fine”. Matthias De Donà sente che, a differenza di quello che l’opinione generale dell’occhio pubblico, la sorella Giaele De Donà abbia l’urgenza di sentire la vicinanza del marito Bradford Beck e non a caso, continua a supportare la coppia di coniugi, in vista della chiusura del reality: “Quindi sta anche lui per tirare un sospiro di sollievo. Io sto cercando di convincerlo ad andare, perché mia sorella ne ha bisogno.

