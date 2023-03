Giaele De Donà “Non ho più curve”/ “Finché non esco non riuscirò a ingrassare”

Giaele De Donà: la concorrente è dimagrita

Giaele De Donà è troppo magra? Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 Alfonso Signorini si è mostrato preoccupato per la concorrente e le ha parlato in diretta nel confessionale: “Voglio darti un consiglio come se fossi un fratello, mi raccomando mangia, perché io ti vedo troppo magra”.

Bonifico sospetto dalla Cina verso la famiglia Biden/ “Versati 3 mln di dollari"

Anche sui social i fan della vippona sono preoccupati: “Giaele sta diventando troppo magra, non capisco se sia un fattore di stress o altro” e “Ma agazzi Giaele è entrata magra ma ora sta diventando pelle e ossa. Sono un po’ preoccupata. Non ha un minimo segno di fondoschiena, seno, pancia, cosce… Autori o persone a lei vicine non fanno nulla?”, sono alcuni dei commenti apparsi su Twitter. E ancora: “Giaele è troppo troppo magra ogni giorno di più”.

"Russia antisemita controlla leader religiosi"/ Ex rabbino Mosca "Costretti a tacere"

Giaele De Donà: la concorrente è dimagrita

Dopo il richiamo ricevuto da Alfonso Signorini nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7, Giaele De Donà si è confidata con Luca Onestini: “Ho capito che fino a quando non esco dal programma non riuscirò mai ad ingrassare. Non è una cosa che voglio, io non faccio la dieta per sentirmi bella!”. Giale è apparsa consapevole di essere dimagrita e di aver perso peso durante i mesi passati dentro la casa del GF Vip. Facendo fatica a trattenere le lacrime ha detto: “Tante volte, quando mi devo mettere in costume per fare la doccia, mi vergogno perché penso di essere un insetto stecco, senza curve. L’unica cosa che mi è rimasta sono le tette perché le ho rifatte. Non ho più curve, non ho più nulla!”. Ad Onestini, Giaele ha anche confidata la sua preoccupazione per il rapporto con il marito Brad: “Mi sento in colpa. E se quando esco il rapporto è diverso?”.

LEGGI ANCHE:

CAOS MIGRANTI/ Molteni (Interno): Ong, scafisti, Sar, accordi Ue: ecco il nostro piano

© RIPRODUZIONE RISERVATA