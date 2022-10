Giaele De Donà, nuovo crollo al GF Vip: “Sembro insensibile mantenuta”/ “Sto facendo soffrire tante persone”

Giaele De Donà, ancora dubbi al Grande Fratello Vip: “Sembro una insensibile e mantenuta”

Sofia Giaele De Donà continua ad essere una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip. Il tema di discussione principale continua ad essere il suo ‘matrimonio aperto’, che in Casa, ma anche fuori, solleva molti dubbi. Molti non credono alla veridicità di questo amore e, anzi, ritengono la De Donà sposata con Bradford Beck soltanto per soldi. Un’accusa contro la quale lei combatte, negandola costantemente.

Eppure, dopo l’ultima diretta del GF Vip, Giaele ha un nuovo momento di crollo, durante il quale tiene a precisare che non è come sta apparendo agli occhi di molti. “Io non sono come sto venendo fuori, insensibile, mantenuta che rendo infelice mio marito… – ha esordito in confessionale – Può essere che tra me e mio marito sia anche più mio il desiderio di amore libero perché lui desidera una famiglia… a me tutto questo giudizio loro mi fa schifo!”

Giaele De Donà vicina all’addio al GF Vip?

Giaele De Donà ha poi continuato il suo sfogo, ammettendo di iniziare ad avere qualche dubbio sulla sua permanenza al Grande Fratello Vip 2022: “Mi sento che stando qui sto facendo soffrire tanta gente fuori che amo. Io sto perdendo tutti qui dentro, non so se il gioco vale la candela.” Va detto che fuori dalla Casa testimonianze spiacevoli sul suo matrimonio non mancano. Ultima quella dell’ex pupa Emy Buono che, intervistata per il settimanale CHI, ha dichiarato: “In breve, ognuno fa quello che vuole. Si sentono pochissimo. Il marito non sa cosa faccia la moglie, e viceversa. – e ancora – Di certo Bradford non la aspetterà, a lui non importa nulla del Grande fratello Vip. Giaele una volta mi ha detto che l’unico motivo per cui lui potrebbe aspettarla è il terrore di restare solo. Comunque sono sicura di una cosa: Giaele sente molto più trasporto per me che per il marito, ma tra me e lui sceglierebbe sempre… i soldi.” Come risponderà la De Donà a queste rivelazioni?

