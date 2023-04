Giaele De Donà, scivolone su Cristina Quaranta “Può solo sparecchiare”/ È polemica: poi arriva la spiegazione

Giaele De Donà e lo scivolone su Cristina Quaranta

Durante l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Giaele De Donà ha avuto un durissimo scontro con Cristina Quaranta quando quest’ultima era stata già eliminata. Nel corso di una puntata serale, la Quaranta aveva comunicato a Giaele di aver visto il marito Brad mentre cenava nel ristorante in cui lavora insieme ad alcune ragazze. Una rivelazione che non era affatto piaciuta alla De Donà che aveva reagito affermando che si sarebbe recata presso lo stesso ristorante per farsi servire. Le due avevano avuto poi un chiarimento nello studio del Grande Fratello Vip. A distanza di tempo, Giaele che, nel frattempo, è uscita dalla casa di Cinecittà, è tornata in possesso dei propri profili social e, su Instagram, ha pubblicato un post che non è passato inosservato al popolo del web.

Tra le storie del profilo Instagram di Giaele è stata così pubblicata una foto in cui la De Donà è sdraiata a letto mentre gusta una deliziosa pizza. Il tutto è accompagnato dalla didascalia “C40 può solo sparecchiare”. Il post non solo è diventato virale, ma ha dato il via ad una vera e propria polemica che ha costretto Giaele ad intervenire per spiegare l’accaduto.

La spiegazione di Giaele De Donà

Con una successiva storia, Giaele De Donà è intervenuta sulla questione chiarendo il tutto. Pare, infatti, che il post sia stato pubblicato per errore dalla persona che gestisce i social dell’ex vippona. “Mi dispiace per la storia Instagram che è stata repostata sul mio profilo – esordisce la De Donà nel messaggio con cui si è scusata – come potete leggere qui sotto è stato un momento di distrazione della ragazza che mi segue i social, non sono stata io“.

“Ovviamente non volevamo offendere nessuno anche perché vi ricordo che tutta la mia famiglia lavora nel mondo della ristorazione e io sono cresciuta in mezzo a loro e quindi so cosa vuol dire – prosegue – scusate per l’inconveniente! Buona serata e buona Pasqua“.

