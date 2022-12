Giaele De Donà, scoppia la polemica sui video pre-GFVIP/ “Le comiche…”

Grande Fratello vip 2022, Giaele De Donà diventa un caso della Casa: il motivo

Mentre prosegue la sua corsa al Grande Fratello vip 2022, Giaele De Donà diventa un caso della Casa nel web, per alcuni spezzoni in formato video registrati da lei ancor prima del suo ingresso nel reality. Il contenuto in video in questione, segnalato da The Pipol TV su Instagram, é in queste ore nel mirino degli attacchi del web che taccia Giaele De Donà di essersi data troppe aree ringraziando anzitempo i fan nel premeditare il suo successo di pubblico e critica al Grande Fratello vip 2022, ancor prima di attivarsi nel gioco.

“Ragazzi grazie mille per tutto quello che state facendo -dichiarava la mora nel mezzo delle riprese del video “incriminato”, ringraziando i fan del suo Grande Fratello vip prima del via al reality- grazie… per me vuol dire davvero moltissimo… un bacio”. Delle dichiarazioni in pre-rec, che ora dividono il popolo del web tra le reazioni più disparate. Perché tra gli internauti c’é anche chi difende la gieffina mora, segnalando che é una pratica ormai consuetudinaria tra i vip quella di anticipare i tempi di un evento lavorativo, registrando dei video, anche in prospettiva di un preannunciato successo.

Il web si divide a metà su Giaele De Donà

“Lo hanno sempre fatto, anche in altre edizioni del gioco” commenta qualche utente del web, poi tra le altre reazioni emergono altri pareri a beneficio di Giaele De Donà dello stesso avviso. E tra le critiche degli haters, poi, emergono tra le dichiarazioni più aggreganti: “Giaele a casa, a Natale…troppo snob”, si legge tra i commenti web di chi persino invoca l’eliminazione della concorrente, che intanto si contende le attenzioni del single Antonino Spinalbese nella Casa con Oriana Marzoli e Ginevra Lamborghini.

Insomma, Giaele si direbbe un personaggio TV fortemente divisivo, che spacca l’opinione web in due parti tra loro in antitesi. Un po’ come accadeva per Soleil Sorge ai tempi del suo Grande Fratello vip 6.











