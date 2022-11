Giaele De Donà scossa dalla lettera del marito: “Ho paura ci saranno conseguenze negative”/ “Sono nel panico”

Giaele De Donà scossa dalla lettera del marito Bradford Beck: “Sono nel panico”

La lettera arrivata ieri nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 per Giaele De Donà da parte del marito Bradford Beck ha scosso non poco la gieffina. Dopo le lacrime in diretta, Giaele ha continuato a rimuginare su quanto scritto da suo marito e si è detta molto preoccupata.

GF Vip: Storia fake tra Giaele e Antonino?/ Il video choc: "Funziona? Sì..."

“La lettera l’ho percepita come se lui mi volesse dire che ogni azione ha delle conseguenze e che quindi ci saranno conseguenze non positive e questo mi ha mandato nel panico.” ha spiegato la gieffina in confessionale, ripensando alle parole del marito. Nella lettera infatti lui la avverte: “Ora ho delle preoccupazioni su alcune tue azioni molto specifiche, per il tuo comportamento come mia moglie che è visibilmente inappropriato per molti e ben oltre ciò che sarebbe rispettoso per noi.”

Bradford Beck scrive alla moglie Giaele: "Comportamento inappropriato al GF Vip"/ "Sei andata oltre"

Giaele De Donà in crisi per il marito: parla Antonino Spinalbese

Bradford Beck ha lanciato a Giaele un chiaro avvertimento: limitarsi in atteggiamenti che per lui sono chiaramente inappropriati, soprattutto sotto le telecamere. Anche Antonino Spinalbese ha poi commentato in confessionale quanto accaduto ieri in diretta: “Io ho visto lo sguardo che aveva Giaele per questa lettera e l’ho capito fin dall’inizio che lei provava delle cose forti per questa persona”. D’accordo con questa visione è anche Alberto De Pisis che ha dichiarato: “Lei piangeva perché era un po’ scossa per questa lettera”. A ironizzare è stata invece Antonella Fiordelisi che di Giaele ha detto: “Le avete fatto venire un colpo con quella lettera! Ha iniziato a pensare come faceva ora senza la casa a Milano, il jet privato…”

LEGGI ANCHE:

Attilio Romita attacca Giaele De Donà "Non capisco perché il marito Brad l'ha sposata"/ Scoppia la polemica

© RIPRODUZIONE RISERVATA