Giaele De Doná, vittima di un amore tossico/ La verità choc al GFvip: “É arrivato a..”

Grande Fratello vip 2022, Giaele De Doná a cuore aperto: la verità sulla relazione tossica

É tra i concorrenti del Grande Fratello vip 2022 in corso più discussi, bersaglio web di chi l’accusa di non amare il marito se non per interesse, e ora Giaele De Donà si dichiara vittima di un amore tossico. L’occasione che la consorte di Bradford Beck ha, per parlare della sua esperienza di vita, é una confidenza che lei condivide nella Casa più spiata d’Italia con il coinquilino Edoardo Tavassi, occasione in cui la gieffina fa al contempo luce sui motivi legati alla tendenza dei consorti a un matrimonio basato sulla condizione di amore libero. Una scelta segnata da un passato turbolento vissuto dalla gieffina alle prese con un amore tossico, dove la gelosia e la possessione l’avrebbero fatta da padrone.

“Totalmente malata- fa sapere Giaele De Donà, confidandosi della relazione tossica vissuta ancor prima di convolare a nozze con il ricco imprenditore americano, Bradford Beck-, finita anche molto male”. Gli ingredienti dell’amore tossico che ha segnato la modella veneta? “Gelosia, possessione… Dove è arrivato anche con le mani…- aggiunge poi, senza filtri sulla sua verità, la protagonista del Grande Fratello vip 2022, forse la più contestata del reality per il suo orientamento all’amore libero. E in totale confidenza con Edoardo Tavassi, Giaele De Doná, aggiunge: “Credimi, è stata una brutta storia. E questo mi ha fatto dire che non voglio più una storia così. Ma anche solo il possesso, la gelosia. Mi ha fatto venire proprio il vomito, non so spiegarti”.

Le reazioni dei telespettatori alla confessione choc di Giaele De Donà

Parole intrise di dolore e frustrazione, in memoria di una storia d’amore “criminale”, che annichilisce fino a devastare anima e corpo e accomuna la gieffina a molte altre vittime comuni e vip. Una storia d’amore, quella che ora denuncia la modella come una relazione tossica, che fa il giro della rete e desta tra le reazioni più disparate dei telespettatori attivi nel web, anche una rivalutazione in positivo del personaggio tv che rappresenta Giaele De Donà.

“Si capisce tanto di Giaele… passare da una storia tossica in cui per gelosia le alzavano le mani, a volere inseguire una ricerca di totale libertà per non dover rivivere quelle situazioni “ , si legge in uno dei commenti social del web, rilasciati a margine della confessione choc al Grande Fratello vip 2022.













