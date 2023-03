Giaele e Andrea nuova coppia al GF Vip?/ Avvicinamenti in piscina, Tavassi punge: “Lei si frena per Brad ma…”

Giaele De Donà e Andrea Maestrelli nuova coppia al GF Vip? Signorini stuzzica e mostra le immagini dei due in piscina

Uno tra Giaele De Donà e Andrea Maestrelli rischia questa sera di abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip. I due sono consapevoli di non essere tra i favoriti del pubblico rispetto a coloro che sono al televoto questa volta, motivo per il quale hanno deciso di godersi una serata ‘romantica’ e di divertirsi come se fosse la loro ultima sera insieme nella Casa.

A mostrare in anteprima le immagini di una romantica serata in piscina tra Giaele e Andrea è stato Alfonso Signorini, durante il daytime che anticipa la diretta del 13 marzo. “Vi ho visti attivissimi, cosa c’è stato un rinnovamento della vostra passione?” stuzzica allora il conduttore, mostrando intanto al pubblico a casa le immagini dei due avvinghiati in piscina, tra giochi, sguardi maliziosi e abbracci sott’acqua.

Flirt tra Giaele e Andrea? Lei smentisce, lui parla del marito Brad…

A spiegare il perché di questa serata per due in piscina è Giaele, che racconta: “No, ci siamo solo divertiti, visto che probabilmente questa sera uno di noi due uscirà. Abbiamo passato l’ultima serata un po’ in festa…” Signorini chiede però l’opinione di Tavassi, presente in confessionale con i due diretti interessati. “Stanno a fa i vaghi. – commenta Edoardo, tirando in ballo il marito di lei Bradford Beck e lanciando poi la frecciatina alla De Donà – Giaele vorrebbe far così, poi ad un certo punto da dietro sente la voce del marito Brad e si stoppa!” “Ma infatti ci siamo fermati, – fa eco Andrea, che chiude altrettanto pungente – perché qualora dovesse uscire lei, ci tengo che abbia una casa in cui tornare e un marito da coccolare.”

