Giaele, gesto inaspettato per Nikita al GF Vip/ Pelizon stupita: “Non so cosa sta succedendo…”

Giaele De Donà si riavvicina a Nikita al GF Vip: il gesto dopo l’uscita di Antonella Fiordelisi

Con l’uscita di Antonella Fiordelisi dalla Casa del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon è l’unica ‘persiana’ rimasta ancora in gara. Il timore di rimanere ‘sola’ nel gioco sembra dunque essersi realizzato, ma c’è chi cerca di alleviare questo senso di solitudine, avvicinandosi a lei e cercando di dimenticare per un po’ i dissapori passati; e no, non stiamo parlando di Luca Onestini.

Anche Giaele De Donà ha infatti deciso di abbattere quel muro e riavvicinarsi a Nikita. Ne ha poi spiegato il motivo, oltre che a lei, in confessionale: “Ho pensato: ‘E se mi fossi trovata io nella sua situazione, da sola senza quelli che sono stati per lei i pilastri in questa Casa?’ Di sicuro non me la sarei vissuta bene come me la sto vivendo ora.” E ha aggiunto: “Non è che si può andare d’accordo con tutti, però non per questo non dobbiamo vivere queste ultime settimane sereni. Certo ci sono cose di lei che ancora non mi piacciono e lei lo sa, però questo non ci impedisce di stare tranquilli in questi giorni.”

La reazione di Nikita al cambio di rotta di Giaele

Il gesto è stato sicuramente apprezzato da Nikita che, in un primo momento, è apparsa però spiazzata: “Cosa sta succedendo in questi giorni? Bho…” ha ironizzato in confessionale. Così ha aggiunto: “Mi è piaciuto vedere quella sensibilità che ho visto in Giaele il primo mese qui dentro. È stato bello, ance ricercare da parte sua una forma di condivisione. Mi dispiace solo che questa voglia sia venuta a molti solo verso la fine del programma, anche perché non c’era bisogno della fine per cercare una cosa simile”.

