Ylenia Carrisi, Romina Power “ne parlo al presente”/ “Ancora non credo alla polizia”

Il giallo relativo a Ylenia Carrisi è un mistero rimasto irrisolto dopo quasi 30 anni. Ancora oggi non sarebbe chiaro cosa sia successo realmente nel 1994, quando la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power scomparve misteriosamente. “Ho sempre pensato che stesse facendo un viaggio incredibile e fosse diventata una sciamana”, ha dichiarato il fratello Yari, ospite di Verissimo insieme alla madre.

Chi è Ylenia Carrisi, sorella Yari e figlia Romina Power/ La storia della scomparsa

L’ultimo dialogo di Ylenia con la famiglia risale all’1 gennaio 1994, con una chiamata partita dal telefono del LeDale Hotel di New Orleans e diretta a casa.

Giallo Ylenia Carrisi, Yari: “Il timeline, le informazioni non combaciavano”

Continua il giallo su Ylenia Carrisi. Il fratello Yari avrebbe cambiato idea negli ultimi anni, dopo un viaggio che ha effettuato a New Orleans. Ecco cosa ha dichiarato in merito: “Che idea mi sono fatto? Io fino al 2020 pensavo che fosse da qualche parte in giro. Poi a febbraio 2020, poco prima del Covid, sono andato a New Orleans. Una mia amica mi aveva mandato la foto di un quadro appeso in un museo voodoo, di una donna che assomigliava, era identica a Ylenia. Una volta andato lì ho scoperto che il quadro era stato disegnato molti anni prima, negli anni 60-70, quindi si trattava di qualcun’altro”.

Chi è Yari Carrisi, figlio Al Bano e Romina Power/ La storia con Naike Rivelli

Una volta giunto negli Stati Uniti, Yari ha rivelato di aver ripercorso i suoi passi e parlato con delle persone che erano all’epoca coinvolte. Questo avrebbe contribuito a fargli cambiare idea. Il figlio di Al Bano e Romina ha aggiunto: “Io non credevo alla storia della polizia, c’era qualcosa nella storia della ragazza che si gettò nel fiume che non mi convinceva. La timeline, le informazioni non combaciavano. Io non credevano a quella storia lì. Poi dopo ho capito che la polizia in realtà era un po’ sbadata all’epoca”.

Giallo Ylenia Carrisi, Romina Power: “Ancora non credo alla polizia”

Successivamente, in merito al giallo relativo alla scomparsa di Ylenia Carrisi è intervenuta la mamma Romina Power: “Io ancora non credo alla polizia e non credo che sia sbadata, ma troppe ragazze spariscono in quella città e non sanno più cosa fare. Io ne parlo ancora al presente, sempre”. Yari ha poi aggiunto: “Comunque la porta è sempre aperta”. “Ci sono tante persone che spariscono per tanti anni e poi dopo 30 anni vengono ritrovate”, ha concluso Romina Power.

Al Bano: "Giornalista disse che avevo nascosto Ylenia"/ "Michael Jackson e plagio..."

Romina Power e il figlio Yari vivono insieme in Puglia. “Ma più che una casa, è un villaggio”: ha spiegato il 50enne che ha raccontato come dopo avere viaggiato tanto, adesso si è “un po’ tranquillizzato”. Quindi anche lui ha trovato il suo nido in Puglia: “Sto bene in Puglia. Il mondo è cambiato così tanto, il viaggio, la mentalità della gente sono cambiati. La Puglia è un crocevia di culture. È un posto favoloso. Ho tanti amici. Oggi la mia vita è lì”.











