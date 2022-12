Ylenia Carrisi figlia Al Bano e Romina/ La scomparsa e i misteri “Spero ancora che..”

YLENIA CARRISI, CHI E’ LA FIGLIA DI AL BANO E ROMINA?

Ylenia Carrisi, chi è la figlia di Al Bano e Romina Power scomparsa da tanti anni e che tuttavia vive ancora oggi nel ricordo dei suoi genitori? Questo pomeriggio, nel corso del primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, andrà in onda l’oramai consueto speciale con ‘Le Storie’, ovvero un Best Of dei momenti più forti e delle migliori interviste dell’anno che sta per concludersi: e tra le storie indimenticabili c’è sicuramente quella legata all’ospitata di Romina Power assieme alle figlie Cristel e Romina Carrisi, in cui hanno parlato del loro rapporto e ricordato anche Ylenia, scomparsa in circostanze misteriose la notte di Capodanno del 1994.

Nata come primogenita della coppia, sposatasi qualche mese prima a luglio, nel novembre del 1970, Ylenia Carrisi è appunto la prima dei quattro figli avuti da Al Bano e Romina Power nel corso del loro lungo matrimonio: attorno alla scomparsa, e alla presunta morte di Ylenia negli States nel corso degli anni sono sorte diverse teorie e i media hanno sollevato pure diverse piste e misteri senza che si riuscisse mai a ricostruire con esattezza cosa sia successo nelle sue ultime ore di vita. Come si ricorda, a soli 23 anni la carriera di Ylenia Carrisi sembrava pronta al decollo, seguendo le orme di mamma e papà: tuttavia, dopo le prime esperienze in tv e la decisione di mettere in pausa gli studi, ecco pure la scelta di girare il mondo in solitaria e alcune coincidenze che forse si rivelarono fatali. Siamo alla fine del 1993 e il mancato incontro con il fratello Yari: Ylenia si era imbarcata alla volta di New Orleans (Louisiana) dove si perderanno per sempre le tracce.

YLENIA CARRISI, IL MISTERO SULLA SCOMPARSA: LE PAROLE DELLA MAMMA

L’ultimo contatto con la sua famiglia risale a Capodanno, probabilmente da un hotel della città della Lousiana, poi più nulla: tra le tante ipotesi per molto tempo si era dato credito alla testimonianza di chi aveva visto una ragazza bionda buttarsi nelle acque del fiume Mississippi la mezzanotte del 6 gennaio, anche se nei giorni precedenti Ylenia non avrebbe mostrato segni preoccupanti o che potessero far pensare a un suicidio. Per questo per tanto tempo le indagini si erano concentrate su Alexander Masakela, un trombettista di strada in rapporti con la ragazza e che i genitori di Ylenia non avevano mai visto di buon occhio. Tuttavia il diretto interessato, attorno a cui vi sono sempre state ombre e misteri, era stato poi rilasciato dalle autorità a seguito dei primi interrogatori anche se la stessa Romina in alcune circostanze aveva indicato che forse era questa la pista da seguire.

Oggi, dopo tanto tempo, le speranza che Ylenia sia ancora viva e si trovi in qualche parte del mondo sono fievoli: periodicamente sono emerse testimonianze, spesso poco attendibili, di avvistamenti di Ylenia Carrisi e che tuttavia, come è stato sottolineato da molti, fanno più che altro male alla famiglia di Al Bano e scivolano quasi nello sciacallaggio mediatico. “Non ho mai perso la speranza di abbracciarla di nuovo: so che potrebbe essere cambiata molto da allora…” aveva detto mamma Romina nel corso di quell’ospitata a “Verissimo”, invitando ancora una volta chi dovesse avere delle informazioni a contattarla. “Ylenia era davvero unica” aveva aggiunto prima di confessare che il giorno della sua vita che rivivrebbe sempre è uno “immaginario”, con tutti i suoi figli assieme “ma in particolare con Ylenia”.











