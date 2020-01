Giammauro Berardi, chi è il figlio di Barbara D’Urso/ Medico appassionato di viaggi

Gianmauro Berardi è il figlio di Barbara D’Urso, la conduttrice ospite della nuova puntata di Verissimo. Carmelita è pronta a raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin tra vita privata e lavorativa e sicuramente la D’Urso menzionerà i suoi “cuori”, ossia i due figli nati dalla storia d’amore con Mauro Berardi. Classe 1986, Gianmauro è il primogenito e lavora come dottore all’ospedale Sant’Andrea. A differenza dell’altro fratello Emanuele, Gianmauro non è mai apparso in televisione, anzi ha sempre mantenuto un profilo basso cercando di restare sempre lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Il primogenito di Barbara D’Urso è nato il 4 agosto del 1986 e ha conseguito una laurea in Medicina diventando poi dottore.

Chi è Gianmauro Berardi, il primogenito di Barbara D’Urso

Sin da giovanissimo, infatti, Gianmauro Berardi ha deciso di dedicare la sua vita al prossimo e alle persone più deboli decidendo così di studiare e laurearsi in medicina. Nel 2013 ha conseguito la laurea e poco dopo ha cominciato a lavorare presso il Pronto Soccorso all’Ospedale Sant’Andrea di Roma. Poco dopo ha conseguito anche la specializzazione in Chirurgia dei Trapianti. Un grande cuore quello di Gianmauro che è partito anche per diverse missioni umanitarie in paesi di guerra e con grandi difficoltà. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, si conosce davvero poco. Non sappiamo se è fidanzato o meno, ma sicuramente il primogenito di Barbara D’Urso è un grande appassionato di viaggi. Sui social, infatti, è possibile trovare diverse foto del ragazzo scattate in giro per il mondo: dagli Stati Uniti d’America al Giappone fino a delle zone di guerre. Conosciuto dal grande pubblico come il “figlio riservato” della D’Urso recentemente la conduttrice ha dedicato ai suoi amatissimi “bambini” una foto postata sui social accompagnata da una tenerissima didascalia: “Tre mani che si stringono. Le mie e le loro. Per sempre. La vita”. Perchè l’amore di una madre è per sempre!

