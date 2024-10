Giampaolo Morelli sarà uno degli ospiti della trasmissione Mediaset Verissimo, in onda sabato 5 Settembre 2024. Giampaolo Morelli è un attore italiano nato a Napoli il 25 Novembre 1974: attore, conduttore e regista che negli anni ha avuto un grosso successo e che ha evidenziato fin dall’inizio di essere uno degli attori più promettenti in circolazione. Ha debuttato come attore nel 1999, presente nella commedia Anni ’60 di Carlo Vanzina, una miniserie di quattro episodi che raccontava le vicende e le storie di famiglie totalmente diverse tra loro.

Giampaolo Morelli partecipa a film e serie tv come Sei Forte Maestro, Distretto di Polizia, Butta la Luna e Vite a Perdere. Si fa conoscere in questo mondo e del 2006 ottiene il posto che probabilmente gli cambia la carriera, diviene il protagonista della Fiction L’Ispettore Coliandro nei quali interpreta un giovane ispettore alle prese con vicende forti e sempre ad alto rischio.

Una carriera in cui alterna il ruolo di attore a quello di protagonista di opere teatrali e regista, ruolo in cui debutta nel 2003 con il film Sei p. in cerca d’autore, ottiene consensi in entrambi i ruoli e la sua crescita è smisurata. Attore ma non solo in quanto nel 2011 ha pubblicato anche il suo primo libro, Un Bravo ragazzo. Una carriera polivalente per l’attore di origini campane.

Oltre alla carriera di attore Giampaolo Morelli si è cimentato in vari ruoli, ha prestato la sua voce a Flynn Rider, uno dei protagonisti del film Rapunzel ed ha scritto il romanzo 7 Ore per farti innamorare, diventato poi anche un’opera teatrale. E’ apparso per qualche puntata anche come conduttore della trasmissione Le Iene. Una carriera duttile e dove ha evidenziato a più riprese tutto il suo talento.

Per quel che riguarda la vita privata Giampaolo ha conosciuto quella che poi diventerà la sua futura moglie sul set dell’Ispettore Coliandro. Stiamo parlando di Gloria Bellicchi, lei con una storia d’amore difficile alle spalle, ma è stato subito un grande amore e i due sono sposati ed hanno due figli, Gianmarco e Pier Maria. La famiglia dell’attore risiede a Roma. Una storia particolare la sua, soprattutto per la vita privata con Giampaolo che ha scoperto il suo vero padre all’età di 49 anni, grazie alla lettera scritta in punto di morte dalla madre.

Per quel che riguarda l’aspetto lavorativo l’attore tornerà in tv in questo mese con la miniserie C’era una volta Studio Uno, una serie sullo show che ha ottenuto grande successo negli anni ’60. Sarà nuovamente protagonista anche al cinema con Quel Bravo Ragazzo, film sotto la regia di Enrico Lando.