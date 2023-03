Giampaolo Morelli/ “Coliandro? È inevitabilmente da qualche parte dentro di me”

Giampaolo Morelli ospite di Benedetta Primavera di Loretta Goggi

Giampaolo Morelli è tornato al cinema con il nuovo film “Falla girare”, ma presto sarà in tv con la nuova stagione de “L’Ispettore Coliandro”. L’attore italiana, tra gli ospiti del terzo appuntamento di Benedetta Primavera di Loretta Goggi su Rai1, è tra i protagonisti della commedia “Falla girare” diretta da Fabio Balsamo. Un film divertente che ha raccontato così nell’intervista rilasciata a Movieplayer.it: “la nostra intenzione è proprio quella di fare un film divertente. Non è un film né politico né divertente. Abbiamo avuto dei momenti difficili durante le riprese per via delle tante risate, ma si corre molto sul set, si viaggia spediti”. Anche il regista Fabio Balsamo la pensa allo stesso modo: “ci siamo divertiti tantissimo, qualche scena era difficile, non riuscivamo ad andare avanti… è stata dura ma divertente”.

Attore di successo, Morelli è legato agli anni ’80, gli anni della sua adolescenza che ha ricordato così dalle pagine di napolitoday.it: “sono stati strepitosi anche da un punto di vista culturale e musicale. Per non parlare del cinema che ha sfornato dei veri capolavori dai quali oggi vengono fuori una marea di remake. Per quanto riguarda me adolescente, bé, io non ho avuto una gran adolescenza, avevo le mie problematiche”.

Giampaolo Morelli sull’Ispettore Coliandro: “nuova stagione la vedremo in ottobre”

Non solo, Giampaolo Morelli parlando della sua adolescenza ha confessato: “a scuola non ero un campione, anche perché ho scoperto molto tardi di essere dislessico. L’ho sempre sospettato, ma all’epoca lo ignoravamo perché ero considerato solo come un ragazzo un po’ imbranato che andava male a scuola, che pur essendo intelligente proprio non riusciva. Ho avuto enormi difficoltà anche perché quando si è ragazzi la scuola è un confronto importante con la vita e quando è turbolento mina una serenità interiore che è fondamentale avere in quella fascia d’età. E’ stata davvero complessa”.

Infine impossibile non parlare dell’Ispettore Coliandro che tornerà prossimamente su Rai2: “mi sono sentito a casa. Coliandro è inevitabilmente da qualche parte dentro di me. Stavolta è passato un bel po’ di tempo prima di interpretarlo di nuovo e mi sono chiesto: ‘Ma, mò lo so rifare?’, ci lavoro su. Poi, quando ritorno a Bologna, infilo la giacca di pelle e metto i Ray-Ban lui si riaffaccia. Per me Coliandro è ‘nu frat’ (ndr. Ride). Penso che la nuova stagione la vedremo in ottobre”.











