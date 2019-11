Giampiero Ingrassia/ Gli auguri della figlia Rebecca: “Non potrei vivere senza te”

Giampiero Ingrassia a “La Vita in Diretta” per festeggiare il suo compleanno. Oggi infatti l’attore compie 58 anni. «Sicuramente John Travolta è molto affascinante, ma qui in Italia – e soprattutto per me – Danny Zuko è soltanto lui», ha detto Lorella Cuccarini per introdurlo in studio dopo il servizio su Grease. Per festeggiare il compleanno di Giampiero Ingrassia hanno portato in studio un pianoforte: «Non possiamo farlo senza musica». Del resto fa teatro e musical, e in passato ha lavorato anche con Lorella Cuccarini. E allora non hanno perso tempo: subito si sono messi a cantare. Il figlio di Franco Franchi gli manda invece un filmato di una esibizione col padre. «Mi ha visto nascere, abbiamo lavorato insieme. Io presi il posto di papà che fu operato. Avevo appena finito la scuola di Proietti. Capì perché mio padre diceva che era difficile lavorare con lui: improvvisava molto, quindi dovevi farti trovare pronto. È stata una scuola pazzesca».

GIAMPIERO INGRASSIA, FIGLIA REBECCA: “NON POTREI VIVERE SENZA TE”

Giampiero Ingrassia ha parlato brevemente anche del tempo che passa: «La fatica fisica è aumentata col passare degli anni, quindi non è facile». Poi ha ricevuto una sorpresa dalla figlia Rebecca, nata dal matrimonio con Barbara Cosentino, che è morta anni fa a causa di un infarto. «C’è una lettera», e comincia a leggerla. «Tanti auguri papà. Buon compleanno. Volevo solo ricordarti che per me sei e sarai sempre un supereroe. Sei la mia forza e non potrei vivere senza di te. Ti amo 3000!», le ha scritto la figlia. «Volete farmi commuovere», scherza l’attore riponendo nella scatola il pupazzo di Tony Stark. «Lo sai che non mi piacciono queste cose», dice riferendosi al mondo Marvel e DC. «Io ogni tanto faccio finta di non sapere delle cose…», ha scherzato poi Lorella Cuccarini. Alla fine arriva un pacco grande che contiene due giacche di pelle: le indossano e quindi si esibiscono in Grease.

