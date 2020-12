Gian Marco Centinaio contro regole covid Natale/ “Boiata, io lo festeggerò in sette”

Non è intenzionato a rinunciare a vedere la propria famiglia a Natale, Gian Marco Centinaio. Lo ha spiegato lo stesso ex ministro delle politiche agricole del governo Conte uno, in quota Lega, parlando in collegamento con il programma di Rai Uno, Oggi è un altro giorno: “Io non rinuncio a vedere la mia famiglia almeno il giorno di Natale. Quante persone saremo? Con la mia famiglia – replica il politico che poi inizia a contare – uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette persone, e se Conte viene a casa mia e suona il campanello saremo in otto e gli offriamo anche la cena”.

“Quanti anziani ci sono nella mia famiglia? – il leghista risponde alla domanda della Bortone – non ho anziani in casa, ho mia mamma che quest’anno compie 70 anni ma se dico che è anziana mi disereda perchè è tutto tranne che anziana. Penso che sia una boiata questa regola – ha aggiunto – perchè dovrei osservarla?”.

GIAN MARCO CENTINAIO BACCHETTATO DA SERENA BORTONE

A quel punto Serena Bortone ha replicato a Gian Marco Centinaio: “Non si può fare Centinaio, io glielo dico, lei è un parlamentare e si assume le responsabilità, sta dicendo adesso di fronte a tanti spettatore che è giusto non rispettare le regole”. Arriva poi anche la replica della dottoressa del Cts, Petrini, medico-anestesista, che senza mai nominare Centinaio spiega: “Invito il qui presente e invito tutti a fare un giro nelle terapie intensive: stiamo mettendo a repentaglio la popolazione che noi in terapia intensiva stiamo cercando di salvare, ho persone sopra i 60 anni, le persone con patologie hanno tutti il diritto di sopravvivere. Credo sia irresponsabile – ha aggiunto – da parte di qualsiasi tendenza politica dare dei messaggi falsamente rassicuranti, non siamo in sicurezza nemmeno ora quando arriva il vaccino, perchè sapete meglio di me che bisogna vaccinare la maggior parte delle persone per avere efficacia. Il fatto che il virus muti significa che forse è più intelligente di alcuni nostri politici che per istinto di sopravvivenza politica mutano atteggiamento a seconda di quanto conviene, credo che tutto questo sia indegno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA