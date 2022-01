Gian Marco Innocenti, marito Silvia Salemi/ “Ha smussato angoli del mio carattere”

Gian Marco Innocenti è il marito di Silvia Salemi, cantante e conduttrice radiofonica che ha trovato nella famiglia il suo porto sicuro. Proprio la cantante di “A casa di Luca”, brano di successo del Festival di Sanremo 1997, oggi è una mamma e moglie felice della sua vita. Dal 2004, infatti, è felicemente sposata con l’imprenditore Gian Marco Innocenti. Un matrimonio da cui sono nate anche due splendide figlie di nome Sofia e Ludovica. Proprio con la nascita della seconda figlia Ludovica, nata nel 2008, la cantante ha deciso di prendersi un momento di pausa dalla musica e dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla crescita delle figlie.

Silvia Salemi è lady Gaga a Star in the Star/ Smascherata da Marcella Bella!

L’amore ha cambiato la vita di Silvia Salemi. Prima il matrimonio con Gian Marco Innocenti e la nascita di Sofia e Ludovica l’hanno spinta a mettere in stand-bye la sua carriera artistica per diventare mamma a tempo pieno. Uno stop durato qualche anno, visto che la cantante è ritornate sulle scene nella duplice veste di cantante e conduttrice radiotelevisiva.

Silvia Salemi "Prof ad Amici o The Voice? Insegnerei umiltà"/ "Masini grande autore"

Silvia Salemi e il marito Gian Marco Innocenti: “sono cresciuta con lui e le mie figlie”

Silvia Salemi e il marito Gian Marco Innocenti sono felici ed innamorati. Dopo la stop dalla musica, la cantante è tornata sotto i riflettori con una consapevolezza del tutto nuova. “Ora che le piccole sono cresciute, sono tornata in pista con l’appoggio di tutta la famigli” – ha dichiarato la cantante durante un’intervista televisiva in cui si è sbottonata parlando anche della bellissima storia d’amore col marito. “Sono cresciuta, mio marito Silvia Salemi e queste splendide figlie hanno fatto il resto. Sofia è nata nel 2005 , Ludovica tre anni dopo. Mi hanno talmente riempito di gioia che non ho voluto cedere a nessuno neppure un attimo delle loro giornate. Sono una mamma all’antica, mi piace svegliarle al mattino, dare loro il primo bacio, portarle a scuola, in piscina, a musica e poi mangiare tutti insieme” – ha detto Silvia Salemi.

LEGGI ANCHE:

Silvia Salemi/ “Annalisa Minetti? Una sorella”. E arriva una sorpresa.. (Vieni da me)

© RIPRODUZIONE RISERVATA