Gian Piero Raveggi, morto il dirigente Rai/ L’addio dei vip: da Conti ad Amadeus fino alla Clerici

Lutto in Rai: è morto Gian Piero Raveggi

Grave lutto in casa per la morte di Gian Piero Raveggi, storico capo-struttura ed ex dirigente della Rai. La notizia è diventata subito virale sul web e sono tanti i volti noti della Rai che hanno salutato Raveggi con una foto e toccanti messaggi di addio per l’ex dirigente che ha contribuito a diversi successi targati Rai. “Ciao Giampiero, amico e grande ex dirigente Rai con il quale ho condiviso tanti programmi” ha scritto Carlo Conti.

Messaggio di addio anche da parte di Amadeus che, sulla propria pagina Instagram, ha scritto: “Purtroppo da oggi il nostro Grande Amico Gian Piero non c’è più… un immenso dolore. È stato un privilegio condividere dei momenti belli che saranno per noi indimenticabili, grazie dei tuoi preziosi consigli e della tua sincera amicizia. Ci mancherai”.

L’addio di Antonella Clerici

Anche Antonella Clerici ha voluto salutare Gian Piero Raveggi sui social: “Ciao Giampy compagno di tante indimenticabili avventure televisive. Un abbraccio a Chiara“, ha scritto la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno. Toccante anche il saluto di Monica Leofreddi, volto storico della Rai e che con l’ex dirigente ha condiviso tanti momenti professionali.

“Il bene che ti ho voluto Gian Piero – ha scritto la conduttrice – Eri un signore di altri tempi, in una televisione di altri tempi. Eri l’amico, il marito, il padre, il nonno che tutti vorremmo avere. Era impossibile non volerti bene“. Tanti, poi, i commenti di altri volti noti come Francesca Vaccaro, Afef Jnifen, Alessia Ventura, Paolo Conticini, Pamela Camassa.

