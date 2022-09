Gianbattista, Bake Off Italia 2022/ “Il dolce prima cosa deve essere buono e poi bello”

Gianbattista a Bake Off Italia 2022: il carpentiere aspirante pasticcere

Gianbattista è uno dei concorrenti di Bake Off Italia 2022, lo show più dolce della TV condotto da Benedetta Parodi. Tra i concorrenti della decima edizione, in partenza da venerdì 2 settembre 2022 in prima serata su Real Time, c’è anche Daniele: 61 anni di Castelcovati (provincia di Brescia) di professione carpentiere. Una vita trascorsa a costruire muri, ma in realtà con le sue mani ha fatto anche delle torte buonissime. La pasticceria è sempre stata una sua grande passione, ma anche l’arte e l’intrattenimento visto che per anni è stato protagonista di diverse commedie dialettali con cui è diventato anche “famoso” nelle sue zone.

La pasticceria per Gianbattista rappresenta la casa, un luogo di grande armonia dove poter far stare bene i suoi ospiti.

Gianbattista, chi è il concorrente di Bake Off Italia 2022

Ma chi è Giambattista, concorrente di Bake Off Italia 2022? Ecco cosa ha detto nel video di presentazione: “ho 61 anni e vengo da Castelcovati, un paesino della provincia di Brescia. Faccio il carpentiere da quando avevo 14 anni e sono prossimo alla pensione, ma nella vita non ho fatto solo muri faccio di quei dolci con queste mani che sono veramente spettacolari. Ho una passione esagerata per i dolci classici e poi c’è una cosa: nelle vene non ho sangue, ma crema pasticciera. Ho inventato una torta di mele che è garantita, se non ti esce vuol dire che sei proprio scarso”.

L’uomo è felicemente sposato da 35 anni con Loredana, ma non hanno figli. Perchè? A rivelarlo è proprio lui: “non abbiamo figli perchè lei dice che un bambino in casa basta e avanza. Sono un burlone, mi piace far divertire, ho una vena artistica molto forte e per parecchi anni ho fatto commedie dialettali”. Parlando poi dei dolci ha detto: “per me il dolce prima cosa deve essere buono e poi bello perchè quando do una fetta di torta ad una persona quella persona deve chiedermi il bis e quando lo fa mi emoziono. Sono molto critico non solo per gli altri, ma anche verso me stesso e per questo penso di essere giusto come giudice per un programma televisivo”. Infine il suo concetto di pasticceria: “la pasticceria è casa e mi da modo di rendere felici le persone”.

