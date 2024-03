Giancarlo Bigazzi chi è, produttore discografico/ Dagli esordi al successo con Umberto Tozzi

Giancarlo Bigazzi chi è il noto produttore discografico

Giancarlo Bigazzi, è stato un noto produttore discografico, produttore e paroliere italiano. E’ stato lui ad aver dato il nome al gruppo Il Giardino dei Semplici.

Fra i suoi successi discografici si ricordano Rose rosse, Montagne verdi, Lisa dagli occhi blu, M’innamorai e Miele de Il Giardino dei Semplici, Ti amo, Gloria, Si può dare di più, Gente di mare, Tu, Erba di casa mia, Gli altri siamo noi, Cosa resterà degli anni ’80, Self Control, Gli uomini non cambiano, Non amarmi, T’innamorerai, Bella stronza e Cirano. La sua carriera è nata da giovanissimo quando, negli anni’70, comincia a scrivere alcuni pezzi insieme a Totò Savio per Massimo Ranieri, per Gianni Nazzaro, con Antonio e Gianni Bella per Marcella Bella. Verso la metà del decennio diventa produttore e paroliere di Umberto Tozzi scrivendo con lui successi quali Donna amante mia, Io camminerò, Ti amo, Tu, Gloria, Stella stai, Notte rosa. Il noto produttore è morto nel 2012.

Giancarlo Bigazzi vita privata

Gianna Bigazzi è stata la moglie di Giancarlo Bigazzi , anche lei importante paroliere e produttrice della musica italiana. Gianna ha scritto dei brani anche per il marito: “Esattamente non lo sappiamo: c’è chi parla di 1200 chi di 1500. Ho richiesto più volte alla Siae i tabulati per avere un’idea, ma ancora non c’è un numero preciso.”

E ancora: “Di sicuro nenel mondo ha venduto 200milioni di dischi, comprese le cover delle sue canzoni, e di questi ho tutti i documenti. Alcune per me sono capolavori assoluti come Eternità e Un’apertura d’ali” ha detto la moglie di Bigazzi ai microfoni de La Nazione. Sulla carriera televisiva, la produttrice ha, invece, dichiarato: “Ho dovuto un po’ fare forza su di me. Ma ho trovato a Rete4 un ambiente splendido, dove sono stata trattata come une regina dal direttore Sebastiano Lombardi, veramente delizioso. Ma tutti sono stati gentilissimi e disponibili in un’atmosfera bella, calda, quasi familiare”.

