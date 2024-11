Giancarlo Magalli ricorda la battaglia con la malattia: “Mi diagnosticarono due mesi”

Tra i volti di La volta buona oggi martedì 12 novembre 2024 troveremo Giancarlo Magalli, noto presentatore che negli ultimi anni si è ritrovato a fare i conti con alcuni grossi problemi di salute, come raccontato in diverse occasioni. In una intervista al Corriere della sera, Giancarlo Magalli ha ripercorso il calvario, soffermandosi sul tumore con il quale ha fatto i conti: “Quando mi hanno diagnosticato un linfoma non-Hodgkin mi hanno dato due mesi di vita, per fortuna con la chemio e con le altre cure sono riuscito a controllare la malattia”.

Già nel corso di una precedente intervista concessa a Silvia Toffanin a Verissimo, Giancarlo Magalli aveva svelato altri dettagli riguardo alla malattia: “Quando ho visto che non passava, ho fatto degli esami e i medici hanno visto qualcosa che non li ha convinti” le parole del noto conduttore e attore che in queste settimane è tornato sulle scene con Don Matteo.

Giancarlo Magalli torna con un nuovo programma dopo la malattia?

Nel futuro di Giancarlo Magalli potrebbero esserci delle importanti novità professionali, ora che la malattia per fortuna sembra soltanto un triste ricordo. Intervistato di recente dal Corriere della sera, Giancarlo Magalli si è soffermato sui possibili nuovi sviluppi della sua carriera, commentando anche la burrasca trascorsa con Adriana Volpe: “Non volevo offendere nessuno, anzi, con Adriana ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme, che sollievo” le parole del noto volto tv.

Tornato in tv con una intervista rilasciata a Domenica In, Giancarlo Magalli aveva parlato di guarigione dalla malattia, augurandosi di poter trovare finalmente quella serenità mancata negli ultimi anni e che lo aveva allontanato dalle scene, facendogli perdere anche delle occasioni lavorative molto importanti.

