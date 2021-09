Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, perché hanno litigato?/ Gli ultimi sviluppi

Giancarlo Magalli vs Adriana Volpe i dissapori partono da lontano

Lo scontro nato sui social tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ha riportato alla luce quello che va avanti ormai da anni tra la Volpe e Giancarlo Magalli. Ormai sono trascorsi anni da quando, per la prima volta, i dissapori tra i due, una volta colleghi a I Fatti Vostri, sono diventati di dominio pubblico. Da quella stoccata di Magalli ne sono accadute tante: botta e risposta, spesso anche piuttosto forti, si sono susseguiti nel corso dei mesi. Poi, al Grande Fratello Vip, Adriana ha raccontato nei dettagli cos’è accaduto con Magalli.

In quell’occasione infatti rivelò: “Noi avevamo il record d’ascolto di tutto il daytime, avevamo lo share più alto. – riferendosi ai Fatti Vostri – Perché cambiare un gruppo che funziona? Le rubriche che trattavo funzionavano benissimo e prendevano punti. Lui già al terzo anno aveva iniziato a dire ‘Basta, io con lei non lavoro più, bisogna cambiare, non ci sono novità. Se facciamo una conferenza stampa cosa annunciamo come novità?'”.

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe, i motivi dietro la lite

Da quel momento i rapporti tra loro si sono incrinati. Adriana Volpe ha raccontato che: “Negli anni lui me ne ha fatte tantissime. Io lavoravo con lui da 7/8 anni, sono durata, sono l’unica. Avevo il record. Le altre più di due anni non duravano. Lui le cambiava”. Ha quindi spiegato che “Da quando ho riposto alle sue provocazioni, non mi ha più guardato in faccia e non mi ha più voluto… ha continuato a dire «Io con questa non lavoro più». Tanto è vero che la Rai sente l’esigenza di spostarmi”. L’ultimo capitolo di questo scontro si è giocato in questi giorni, dopo la foto postata dalla Bruganelli proprio con Magalli.

