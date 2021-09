Sonia Bruganelli posta foto con Magalli/ Adriana Volpe, dichiara guerra:”Dio li fa e poi li accoppia”

Sonia Bruganelli posta una foto in compagnia di Giancarlo Magalli e fa infuriare Adriana Volpe. L’opinionista del Grande Fratello Vip si ritrae sorridente al fianco di Magalli, storico nemico della Volpe: “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento! Magalli ed i suoi aneddoti”, si legge nella didascalia sotto la foto. In pochi minuti, si è scatenata una pioggia di commenti. C’è chi la definisce perfida e cattiva e c’è chi sostiene che lei voglia davvero inimicarsi Adriana.

Sonia si è anche difesa in alcune occasioni: “Io quindi devo evitare di andare a cena per non incontrare i nemici di altri?”, ha replicato ad un utente. Poi in un commento la stessa opinionista ha chiarito: “Io non faccio coppia con Adriana ma con Paolo e con lui vedo e incontro chi voglio. Mi dispiace che Adriana non si renda conto che la mia vita non ha nulla a che vedere con i suoi fatti personali”. La Bruganelli tende a sottolineare la mancanza di un legame di amicizia con la Volpe: “Non siamo mai state amiche”.

Adriana Volpe dichiara guerra in un tweet: “Dio li fa e poi li accoppia”

Adriana Volpe non ha perso tempo replicando con un tweet velenoso allo scatto pubblicato da Sonia: “Dio li fa e poi li accoppia. Tanto bellini #GFVIP”. La foto che sta suscitando clamore mediatico è stata inviata da un avventore del locale in cui si trovavano a cena la Bruganelli assieme a Magalli a Deianira Marzano che ha poi rivelato cosa sarebbe successo prima dello scatto.

L’utente che ha fatto la segnalazione alla Marzano scrive: “Stavo nel suo stesso ristorante a Roma e stavano in due tavoli diversi. Si sono salutati e hanno iniziato a parlare della Volpe, poi, prima di risedersi ognuno nei suoi tavoli lei gli fa: “Dopo facciamoci una foto così Adriana impazzisce”. Dopo la segnalazione, Adriana Volpe ha postato una meme di Emilio Fede scrivendo: “Che figura”. Non sappiamo come siano andati realmente i fatti anche se è facile intuire che Adriana abbia creduto a quella versione dei fatti. Sonia dal canto suo insiste: “Non ti abbiamo proprio pensata, lo giuro”. Ormai tra le due è guerra aperta e i conti sono in sospeso. Signorini penserà a risolverli?

