Giancarlo Magalli, frecciatina ad Adriana Volpe/ “Con il 99% delle donne…”

La diatriba tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe sembrava ormai finita con la partecipazione di quest’ultima al Grande Fratello Vip e le relative scuse del conduttore dopo l’affair legale ma, a quanto pare, non è proprio così e il conduttore non perde occasione per lanciare la sua frecciatina alla sua ex collega. Cosa è successo questa volta? Mentre Adriana Volpe ha voltato pagina ed è proiettata sul futuro della sua carriera che da lunedì la porterà in forza a TV8 con il suo nuovo programma giornaliero, Giancarlo Magalli rimane saldo al timone de I Fatti Vostri ma proprio ieri, ospite a Top Dieci, il nuovo programma di Carlo Conti in onda su Rai1, si è lasciato andare a quella che possiamo definire l’ennesima stoccata alla Volpe.

GIANCARLO MAGALLI LANCIA LA SUA FRECCIATINA AD ADRIANA VOLPE?

Il conduttore de I Fatti Vostri si è lanciato nella creazione di una sorta di classifica delle partner con cui ha lavorato meglio nel corso della sua carriera ed è inutile dire che, a quel punto, non poteva non mettere insieme le donne con cui ha condiviso il palco, tutte tranne quella che lo ha messo in crisi al grido di: “Con il 99% delle donne con cui ho lavorato mi sono trovato benissimo”. Non c’è bisogno di specificare che quell’1% ad Adriana Volpe visto che non figura nella sua classifica a differenza di Roberta Morise, il cui nome viene fuori proprio all’inizio. Con lei anche Laura Forgia e Monica Leoffredi. La Volpe se ne farà una ragione? Ne siamo sicuri.



