Giancarlo Magalli: “La Rai? Non ha una coscienza”/ “Barbara D’Urso, monumento al trash”

Giancarlo Magalli attacca la Rai: “Dirigenti che cambiano ogni due anni”

Giancarlo Magalli, guarito dal linfoma che lo ha tenuto per mesi lontano dalla Tv, sta per tornare sul set di Don Matteo con Raoul Bova. Il conduttore e attore, ai microfoni de Il Gazzettino, ha svelato non avere progetti su piccolo schermo per la prossima stagione: “C’è anche da dire che non voglio far carriera: un impegno di due ore, tutti i giorni, per nove mesi, non lo reggerei più. Per questo due anni fa ho lasciato I fatti vostri“.

Giancarlo Magalli attacca Michele Guardì "non mi ha mai nominato"/ E si scaglia anche contro Salvo Sottile!

Il conduttore ha poi attaccato la Rai, Rete per la quale ha lavorato molti anni: “Vorrei viaggiare tutto l’anno, ma direi di sì. Ho fatto qualsiasi cosa: autore, attore, sceneggiatore, presentatore, doppiatore per i cartoon… E sempre bene. Se poi vogliamo parlare di riconoscenza, quella – nel mondo dello spettacolo – non esiste. Meno che mai in Rai, che non essendo identificabile in una persona, una coscienza non ce l’ha proprio. Ha solo dirigenti che cambiano ogni due-tre anni“.

Chi è Valeria Donati, ex moglie Giancarlo Magalli/ Le figlie Manuela e Michela

Giancarlo Magalli “boccia” Barbara D’Urso: “Non mi è mai piaciuta”

Giancarlo Magalli, ai microfoni de Il Gazzettino, ha commentato l’esclusione di Barbara D’Urso da Pomeriggio 5 e la vicenda che la vede coinvolta in Mediaset: “Quello che faceva lei era il monumento al trash. Un modo di fare tv non dico brutto o sbagliato, ma estremamente ruffiano, con una grande dose di insincerità” ha affermato il conduttore.

Poi conclude parlando della conduttrice: “Per sembrare amica del pubblico, con il cuore, esagerava ogni cosa. A me non è mai piaciuta. E poi mi ha tolto il saluto perché nel 2003 non la invitai nella giuria del programma La grande occasione, dedicato agli imprenditori. Che c’entrava“.

Giancarlo Magalli stravolto dal tumore/ "Vedevo cose strane e avevo le allucinazioni"

© RIPRODUZIONE RISERVATA