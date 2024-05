Michela e Manuela, chi sono le figlie di Giancarlo Magalli/ Lui: “Ho rimediato alla mia assenza e poi…”

Non si può parlare di Giancarlo Magalli senza toccare le corde più profonde del suo cuore, e non ci riferiamo alla malattia, ma alle figlie Michela e Manuela, le uniche capaci di commuoverlo veramente e che oggi rappresentano ciò che di più bello il conduttore abbia fatto nella sua vita. Le due figlie sono nate da due storie d’amore differenti avute da Magalli: la primogenita è nata nel 1972 dalla prima moglie di Giancarlo, Carla Crocivera. Michela, invece, è frutto della relazione sentimentale degli anni ottanta che Giancarlo ebbe con Valeria Donato. Questa storia d’amore, all’epoca, destò parecchio scalpore per la differenza d’età tra i due: Giancarlo infatti aveva quarantadue anni mentre Valeria ne aveva compiuti ventitré.

Malgrado le differenze tra le due sorelle, tutte e due le figlie di Magalli hanno poi costruito un legame forte con il padre, che oggi cerca di essere presente nella loro vita e di tenere unita la famiglia, lo stesso, ovviamente, fanno Michela e Manuela, sempre vicine al papà, soprattutto nel delicato periodo della malattia. Manuela, che ha confessato di aver sofferto l’assenza del padre durante l’infanzia, è la più riservata, vive lontano dal mondo dello spettacolo e lavora nel settore assicurativo, Michela è la più estroversa di casa Magalli e ha costruito una carriera nell’influencer marketing, lavorando anche come modella.

In una intervista rilasciata a Verissimo qualche tempo fa, il conduttore aveva raccontato di aver avuto la prima figlia quando era ancora molto giovane e quando, forse, non si sentiva ancora pronto:”Sono stato un po’ assente agli inizi ma poi ho rimediato”, ha detto nello studio di Silvia Toffanin. La secondogenita, invece, è arrivata vent’anni dopo, quando Magalli era sicuramente un papà più consapevole ma anche più preoccupato: “Lei mi collega con il mondo dei giovani che nel mio lavoro è fondamentale”, le sue parole.











