Giancarlo Magalli scrive all’ex moglie Valeria Donati/ “Ci vogliamo bene anche se…”

Sentire un ex marito dire alcune cose, è davvero bellissimo. Questo è il commento più frequente riguardo a quello che Giancarlo Magalli ha scritto su Facebook in onore della sua ex moglie Valeria Donati ricordando 30 anni dal giorno in cui si sono sposati anche se dieci di questi li hanno passati insieme, sempre fianco a fianco, da separati in onore dell’amore per la figlia Michela che ancora li unisce sopra ogni cosa, ancora di più della promessa fatta davanti a Dio e agli uomini. Questo è il bello delle persone mature che riescono a capire quando un matrimonio è finito ma non necessariamente che questo significa che anche la loro famiglia è finita. In particolare, riportando una vecchia copertina dell’epoca firmata da Gente, Giancarlo Magalli scrive: “Sono passati esattamente 30 anni da quel giorno. Ne sono passati anche una decina da quando quel matrimonio è finito, ma non sono finiti l’affetto, la stima e la vicinanza con Valeria. Ovviamente la cosa che ci unisce di più è l’amore per nostra figlia Michela, un amore che nessun atto giudiziario può scalfire, ma tante altre cose sono rimaste”.

LE PAROLE DI GIANCARLO MAGALLI COMMUOVE SUI SOCIAL

Giancarlo Magalli poi ricorda il loro rapporto un po’ turbolento, fatto di alti e bassi ma che, a somme tirate, è stato soprattutto di alti: “Abbiamo avuto più alti e bassi da separati che da sposati ma sempre, comunque, più alti che bassi. E la separazione prima ed il divorzio poi non sono state delle saracinesche che ci hanno chiuso fuori l’uno dalla vita dell’altra. Abbiamo continuato a volerci bene, se pure in modo diverso, a darci consigli non richiesti, a criticarci, a ridere ed a cercare di essere, anche divisi, fonte di felicità per nostra figlia“. Il conduttore sembra quasi lontano dal suo essere punzecchiante e divertente così come lo vediamo in tv o lo vediamo sui social e alla fine chiude il suo messaggi facendo gli auguri all’ex moglie per questo importante traguardo ma non prima di aver fatto quello che sembra essere un vero e proprio elogio al loro rapporto, ben al di là del matrimonio: “Non so se ora siamo più felici di quando eravamo insieme, ma ognuno ha fatto le sue scelte e comunque 22 anni di felicità lasciano un patrimonio che 10 anni di separazione non riescono ancora ad intaccare“. Come risponderà l’ex moglie?

