Giancarlo Magalli vs Adriana Volpe/ “Lei mi ha fatto diventare il suo peggior nemico”

Giancarlo Magalli, ospite nel pomeriggio di domenica 3 ottobre a “Verissimo”, trasmissione condotta da Silvia Toffanin e in onda su Canale 5, ha parlato, tra le altre cose, anche dei rapporti tesi con Adriana Volpe, concentrandosi in particolare sull’autoscatto con Sonia Bruganelli, che ha destato tanto scalpore nello studio del Grande Fratello Vip: “Ho fatto solo una foto con lei, non ho pubblicato nessun commento e non ho rilasciato interviste ,a differenza di altri che campano su queste cose. Stiamo parlando di una foto fatta a Roma, in un ristorante dove è arrivata Sonia con suo marito Paolo Bonolis. Abbiamo chiacchierato un po’ e poi lei mi ha chiesto un selfie…”.

GIANCARLO MAGALLI SU ADRIANA VOLPE: “PRENDERE LA VITA CON LEGGEREZZA AIUTEREBBE…”

Nel prosieguo del suo intervento a “Verissimo”, Magalli, senza mai fare riferimento esplicito ad Adriana Volpe, ha voluto aggiungere un commento ulteriore alla vicenda della fotografia pubblicata da Sonia Bruganelli: “A qualcuno è sembrata una provocazione, ma in realtà, almeno da parte mia, non c’era nessun tentativo in tal senso. Sonia ha voluto pubblicarla per punzecchiare, ma io so bene chi punzecchiare e chi no. Non c’erano dietrologie, ma il suo intento era chiaro… Lei lo doveva vedere e prendersela. Lei mi ha fatto diventare il suo peggior nemico, io non ho fatto niente. Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcuno no…”.

