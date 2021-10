Giancarlo Magalli smaschera Sonia Bruganelli/ “Foto? Provocazione ad Adriana Volpe”

Non accenna a placarsi il “caso” sollevato la scorsa settimana in seguito ad una foto postata da Sonia Bruganelli sul suo profilo Instagram e che la ritraeva sorridente con il conduttore Giancarlo Magalli. Lo scatto, inevitabilmente, aveva turbato e fatto arrabbiare Adriana Volpe, collega opinionista della moglie di Bonolis nello studio del Grande Fratello Vip. A distanza di qualche giorno e del nuovo battibecco tra le due donne andato in scena anche in diretta tv nel corso del reality di Canale 5, questa volta è Giancarlo Magalli a rompere il silenzio ed intervenire sulla vicenda.

L’ex padrone di casa de I Fatti Vostri lo ha fatto in occasione di una intervista che lo vedrà ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 3 ottobre del programma Verissimo. “E’ stata una provocazione e lo sapevamo!”, ha ammesso il conduttore commentando il selfie con la Bruganelli. In merito al “caso”, Magalli ha letteralmente smascherato, probabilmente senza neppure pensarci, la moglie di Bonolis, smentendola su tutti i fronti dichiarando: “Era una foto fatta con un’amica. Sonia l’ha voluta fare perché le piace scherzare e punzecchiare”.

Se, dunque, Sonia Bruganelli fa fatica a parlare di amicizia con Adriana Volpe, pare invece che abbia mentito sul rapporto con Giancarlo Magalli, che la considera un’amica. Lei, di contro, l’aveva definito solo “un collega di mio marito”. Incalzato da Silvia Toffanin che gli ha domandato se ci fosse una dietrologia dietro la famosa foto al fine di indispettire l’ex collega Adriana Volpe, Giancarlo Magalli ha replicato senza batter ciglio: “L’intento era chiaro: che lei la vedesse e se la prendesse del fatto che Sonia si facesse una foto con uno che lei ha fatto diventare il suo peggior nemico. Io non ho fatto niente”.

Per concludere, Magalli non poteva esimersi dal lanciare l’ennesima frecciatina verso la ex collega e mai amica Adriana Volpe: “Prendere la vita con leggerezza aiuterebbe, io lo so fare e qualcun’altro no”. Sonia Bruganelli aveva definito la pubblicazione della foto “una leggerezza”. La Volpe, di contro, a Casa Chi aveva spiegato: “Non mi aspettavo tutto quello che è successo. Una cosa è il rapporto che abbiamo in puntata e un’altra è quello fuori. Ero convinta di aver instaurato un rapporto con lei. Avevo cercato in tutti i modi di legare. Le ho raccontato la mia vita privata. Quello che è accaduto mi ha destabilizzata”. Quella tra le due opinioniste, sembra un’amicizia destinata a non nascere mai.



