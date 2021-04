Gianfilippo Failla, ex di Daniela Martani/ Perché si sono lasciati?

A poco meno di un mese dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2021, per Daniela Martani è già arrivato il momento delle prime nomination e, in particolare, il momento di mettersi contro tutti per via del suo modo di pensare e di rispondere a provocazioni e simili. Al suo fianco in passato però c’è stato qualcuno che ha avuto modo di conoscere la vera Daniela Martani, il suo ex fidanzato Gianfilippo Failla, l’uomo che l’hostess ha conosciuto nel 2009 in occasione di una intervista che l’ex gieffino ha realizzato proprio alla Martani. A quel punto sembra che tra i due ex colleghi di reality sia scattata la passione tanto che per un po’ di tempo proprio lui è stato il suo punto di riferimento mandando giù tutto quello che è il carattere.

Daniela Martani "Mi odiano!", sarà eliminata?/ Elisa Isoardi dalla sua parte! (Isola dei famosi)

Gianfilippo Failla è l’ex fidanzato di Daniela Martani, chi è e cosa fa nella vita?

Gianfilippo Failla è diventato in poco tempo il suo ex visto che questa passione è bruciata all’improvviso per poi diventare cenere tanto che la stessa Daniela Martani, senza mai alzare il velo su quello che è davvero successo, ha liquidato il suo fidanzato con post pubblicato sui social al grido di “pensavo fosse amore invece era un calesse, quanti errori si fanno nella vita. Per fortuna me ne sono accorta in tempo!”. In realtà non si è mai saputo il perché del loro addio anche se dalle parole dell’ex hostess sembra che ci sia dietro una delusione. Forse la sua forza di carattere e il suo modo di essere hanno rovinato tutto o è lei che è rimasta delusa dal comportamento e dal modo di essere del suo fidanzato?

