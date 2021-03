Gianfilippo Failla, ex fidanzato Daniela Martani/ “Pensavo fosse amore invece era..”

Gianfilippo Failla è l’ex fidanzato di Daniela Martani, la pasionaria di Alitalia e concorrente della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021. Un amore nato quasi per caso quello tra i due ex concorrenti del Grande Fratello. L’incontro è avvenuto nel 2009 in occasione di una intervista che l’ex gieffino ha realizzato proprio alla Martani. Tra i due è scattata la scintilla ed è nato l’amore al punto che per il mondo della stampa la coppia è stata definita la strana coppia da reality. Poco dopo però il loro amore è naufragato anche se nessuno dei due ha mai ufficializzato la cosa. A far pensare che tra i due fosse tutto finito è stato un post pubblicato dalla ex hostess di Alitalia che scrisse sui social ” pensavo fosse amore invece era un calesse, quanti errori si fanno nella vita. Per fortuna me ne sono accorta in tempo!”. Da parte di Failla, invece, non c’è stato alcun commento sui social, anzi di lui non si è più saputo più nulla.

EZIO BASTIANELLI, EX MARITO ANGELA MELILLO/ Con lui ha avuto la figlia Mia

Daniela Martani single e felice?

Dopo la relazione con Gianfilippo Failla, Daniela Martani non ha avuto alcun altro fidanzato o flirt. La ex pasionaria di Alitalia ha attirato l’attenzione su di se per una serie di affermazioni sia sugli animali che recentemente sulla pandemia da Covid-19. Prima le parole contro la caccia e cacciatori: “milioni di italiani sono contrari alla caccia, quasi un milione di animali viene massacrato ogni anno, ogni anno muoiono tra le venti e le trenta persone per la caccia. È incredibile” fino alle sconcertazioni dichiarazioni sul Coronavirus: “dovete svegliarvi, perché quello che sta succedendo è gravissimo. Stanno parlando di positivi quando sono persone che non hanno alcun sintomo, sono sane. Vi stanno impaurendo con lo spauracchio del numero dei positivi, ma essere positivi non significa assolutamente nulla. Nelle terapie intensive non c’è più nessuno, quindi devono spaventarci col numero di positivi. Se non ci libereremo presto da questa dittatura diventeremo prigionieri, degli automi”.

LEGGI ANCHE:

Sheryl e Wendy, ex moglie e ex fidanzata di Paul Gascoigne/ Lasciato in lockdownAwed, Simone Paciello/ Chi è? Da Youtuber a commentatore tv con GF Vip Party (Isola dei famosi)

© RIPRODUZIONE RISERVATA