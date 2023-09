Gianfranco Gallo: chi è Gaetano, il cattivo della fiction La voce che hai dentro/ Fratello maggiore di…

Gianfranco Gallo è il cattivo Gaetano nella fiction La voce del cuore

Giovedì 14 settembre, in prima serata, canale 5 trasmette la prima puntata de “La voce del cuore”, fiction che segna il ritorno sul piccolo schermo, in qualità di attore, di Massimo Ranieri che, in passato, ha lavorato in diversi film. Il cast de La voce del cuore, tuttavia, tra i nomi importanti, non ha solo quello di Ranieri. La nuova fiction Mediaset, infatti, ha un cast stellare formato da Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia Daloia e Gianfranco Gallo.

Quest’ultimo è il rivale principale di Michele, il personaggio che interpreta Massimo Ranieri. Gallo, infatti, dà il volto a Gaetano, il cattivo della fiction che prova in tutti i modi a comprare la casa discografica. Gianfranco Gallo rappresenta un nome importante per la recitazione italiana e, all’anagrafe, è il fratello di un altro, famoso attore.

Chi è Gianfranco Gallo

Gianfranco Gallo è nato a Napoli il 5 dicembre 1961 dal cantante Nunzio Gallo e dall’attrice Bianca Maria Varriale. Cresciuto in una famiglia di artisti, si è appassionato alla recitazione esattamente come ha poi fatto il fratello minore ovvero Massimiliano Gallo, a sua volta protagonista di tante fiction importanti, ultima Imma Tataranni.

Anche la carriera di Gianfranco Gallo è ricca di importanti ruolo. Dal 2003 ha recitato spesso nella soap opera Un posto al sole interpretando Rocco Giordano, il marito di Marina, padre di Elena e cugino di Raffaele. Ha recitato in Don Matteo, Il clan dei camorristi e a Gomorra-La serie interpretando il boss Giuseppe Avitabile e al cinema ha lavorato nel Pinocchio di Matteo Garrone, in Ritorno al crimine, ne L’ultima cena.

