Gianfranco, papà Francesca Cipriani/ Lei: “Non ci vediamo da anni perché…”

Gianfranco è il papà di Francesca Cipriani, l’esuberante showgirl protagonista al Grande Fratello VIP 2021. Nella scorsa puntata, la ragazza ha ricevuto una bellissima sorpresa durante la diretta, trovando un emozionante video messaggio del papà. Un gesto che Francesca ha apprezzato moltissimo e che l’ha commossa. La Cipriani, infatti, vede e sente pochissimo papà Gianfranco, che vive la sua vita in America. Negli ultimi tempi, poi, si è aggiunta la pandemia mondiale a complicare il loro rapporto, rendendo impossibile trascorrere qualche giorno insieme.

“Sono due anni che non lo vedo, è bloccato in America a causa del Covid”, ha raccontato Francesca Cipriani nella sua esperienza all’interno della casa di Cinecittà. La showgirl, quindi, è rimasta a bocca aperta quando ha ricevuto il video, trovando dall’altra parte il mitico papà Gianfranco.

Gianfranco e Francesca Cipriani, un legame autentico anche a distanza

Anche se Francesca è diventata grande, papà Gianfranco ricorda con piacere gli aneddoti della sua adolescenza. Una fase della vita in cui i due si sono uniti profondamente. E ora che padre e figlia vivono vite diverse e soprattutto a distanza, la nostalgia si fa più insidiosa. “Mi mancano le tue risate e la tua positività. Da quando sei nata hai portato felicità e spensieratezza, perché sei sempre stata vivace“, ha ammesso commosso il padre di Francesca, in occasione della clip trasmessa al GF.

Gianfranco Cipriani ha menzionato diversi episodi che porta nel cuore, lo stesso ha fatto Francesca che lo ritiene un punto di riferimento, nonostante tutto. “Abbiamo perso dei pezzi di vita insieme, ma sono orgoglioso di te. Non sai mentire, sei pura e buona e per me questo tuo essere è il regalo più bello che la vita mia ha fatto”, le bellissime parole espresse da papà Gianfranco nella scorsa puntata.

