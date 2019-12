GIANFRANCO VISSANI / Piange: “mi commuovi”, Mara Venier “sei un finto burbero”

Gianfranco Vissani fa il suo ingresso a Domenica In accolto dalle amorevoli parole della padrona di casa, che proprio con lui, negli anni scorsi, ha avuto modo di collaborare e di litigare. “E adesso abbiamo un grande, un grande”, dice Mara Venier anticipando il suo l’ingresso in studio. “Io ho lavorato tanto con lui, mi sono fatta delle litigate, ha un caratteraccio, ma in fondo è un pezzo di pane”. È così che Vissani fa il suo ingresso in studio, e in merito a quanto detto da Mara Venier, ha immediatamente qualcosa da replicare: “(litigavamo, ndr) perché non eri capace a fare gli gnocchi”; “no – aggiunge la padrona di casa – sei tu che non sei capace, io cucino semplice – spiega la Venier – come mi ha insegnato mia mamma”. Un breve filmato ripercorre le loro avventure televisive, tra abbracci, piccoli battibecchi e momenti di grande amicizia; e chef vissani si lascia scappare qualche lacrima: “mi commuovi – dice a Mara Venier – sei tu, sei la regina”. Lei replica: “sei un finto burbero. Ma quale regina? Sai che volevo molto bene alla tua mamma”. (Agg. di Fabiola Iuliano)

Gianfranco vissani, dichiarazioni choc sulle donne

Il famoso chef Gianfranco Vissani è tra gli ospiti della nuova puntata di “Domenica In“, il programma televisivo condotto su Raiuno dalla simpaticissima Mara Venier ogni domenica pomeriggio. Il celebre cuoco sarà ospite in studio per parlare della sua carriera nel mondo della cucina, ma anche per offrire il suo punto di vista su un mestiere che è diventato sempre più ambito grazie all’influenza di alcuni programmi di successo. Nei giorni scorsi, inoltre, Vissani ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno scatenato parecchie polemiche. Il famoso ristoratore, nonché celebre personaggio televisivo, è finito al centro delle critiche per il suo commento cinico sulle donne ai fornelli: “Non ce la fanno fisicamente”, ha sentenziato, attirando su di se un polverone mediatico.

Gianfranco Vissani, quelle dichiarazioni che hanno fatto infuriare il pubblico

E’ successo durante la puntata di Show Food, il noto programma radiofonico di Radio Radio, con Gianfranco Vissani che è riuscito a sollevare un forte polverone, lasciandosi andare ad alcune considerazioni piuttosto spigolose. Sostanzialmente, secondo il famoso chef stellato “le donne in cucina sono solo buone per fare pasticceria”. Una durissima presa di posizione che ha infastidito non solo molte donne che si divertono in cucina, ma anche tanti internauti che hanno un pensiero opposto al suo. Sono dunque partiti i confronti con gli chef uomini, secondo alcuni utenti non sempre all’altezza della loro nomea. “Io dico prendete una casseruola con doppio fondo in acciaio e voglio vedere sulla mantecazione le donne. Quando fai la mantecazione ci vogliono le spalle. Io ho una brigata di trenta cuochi, ho otto donne e crollano tutte. Le donne non ce la fanno fisicamente” ha spiegato Vissani.

Gianfranco Vissani, la reazione delle cuoche e delle colleghe alle sue parole

Su quanto detto da Gianfranco Vissani, ospite oggi a Domenica In, è intervenuta Iside De Cesare, che ha detto: “Io vivo dentro le cucine in pratica di cinquantanni e non capisco ancora le donne dove sono“. La De Cesare ha poi aggiunto che andrebbe fatto un distinguo tra le abilità ai fornelli e tra la capacità di preparazione. Per riportare tutto alla normalità Gianfranco Vissani è tornato sull’argomento, dicendo che anche un assoluto genio del calibro di Leonardo da Vinci che era gay, riteneva che “una donna non può stare in pasticceria, perché non ce la fa a sollevare una forma di marzapane”. Vissani ha quindi colto l’occasione per scherzarci su, ribadendo che le donne possiedono comunque il dono della creatività. Sui gay invece ha detto: “Ho lavorato con molti di loro e sono rimasto impressionato perché sono di una pulizia unica”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA