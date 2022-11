Gianluca Benincasa accusa DiPiù: “Mai dette quelle cose su Antonella Fiordelisi”/ “Ci saranno querele”

Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, annuncia querele contro il settimanale DiPiù

Gianluca Benincasa fa il suo ingresso al Grande Fratello Vip per avere un confronto con la sua ex fidanzata Antonella Fiordelisi e lo fa con una premessa inaspettata. Al suo ingresso in Casa Alfonso Signorini anticipa i titoli di alcuni siti che hanno parlato di lui e della sua storia con Antonella. L’ultimo è quello di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù che titola “Vergogna Antonella”, nella quale lui accuserebbe duramente l’ex di averlo tradito.

Gianluca Benincasa smentisce il titolo di DiPiù

Sono proprio rivolte a questa intervista e a questo titolo le prime dichiarazioni di Gianluca Benincasa al suo ingressi al Grande Fratello Vip. Di fronte ad Antonella Fiordelisi bloccata dal freeze, lui chiarisce di non essere venuto per andarle contro e, anzi, smentisce di aver detto quelle cose a DiPiù: “L’ultimo titolo non viene da me, – ammette subito Gianluca in diretta – infatti ci saranno delle querele contro DiPiù che non è un’intervista che ho fatto. Non è vera quella dichiarazione.” assicura dunque ancora una volta, sperando che la sua ex non creda a quelle parole. Anzi, nel corso del confronto le ribadisce i suoi sentimenti, dicendo di essere ancora innamorato di lei e di vedere nei suoi occhi che anche lei lo è ancora di lui.

